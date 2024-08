イオンシネマで数量限定再販！エムアイシー One and Only『SLAM DUNK』桜木花道

エムアイシーは、話題の映画『THE FIRST SLAM DUNK』の復活上映を記念して、イオンシネマの下記劇場にて、2024年8月13日(火)から数量限定再販をします。

商品名 :One and Only『SLAM DUNK』桜木花道

作品名 :SLAM DUNK

価格(税抜) :各 4,980円

価格(税込) :各 5,478円

材質 :PVC+ABS

商品内容 :ノンスケール彩色済完成品フィギュア 専用台座付属

サイズ :全高約165mm(桜木花道)

全高約165mm(流川楓)

全高約160mm(三井寿)

全高約146mm(宮城リョータ)

全高約170mm(赤木剛憲)

原型制作 :鈴木剛(エムアイシー)

製造・発売元:エムアイシー

ライセンス :ムーラン・プロモーション

権利表記 :(C)1990-2022 by Takehiko Inoue and I.T.Planning,Inc.

Licensed by Mulan Promotion Co., Ltd. and authorized by I.T.Planning,Inc.

【商品説明】

バスケットボール漫画不朽の名作『SLAM DUNK』より、湘北高校バスケ部メンバー5人がフィギュアとなって登場!

原作者、井上雄彦先生の徹底した監修による造形と彩色で生き生きとしたフィギュアが完成しました。

主人公バスケットマン「桜木花道」をはじめ、

全国区の名主将(C)「赤木剛憲」

見事な復活を遂げたスリーポイントシューター(GF)「三井寿」

スピード抜群の実力者(PG)「宮城リョータ」

そして花道終生のライバル、スーパールーキー(FW)「流川楓」

個性豊かな湘北メンバー5人をユニフォーム姿にて忠実再現!!

緻密な造形と顔にデジタル印刷を施し繊細な表現を実現。

全長160mm前後のコレクションしやすいサイズで、唯一無二(One and Only)のフィギュアとなっています。

パッケージはバスケシューズ箱をイメージした新感覚仕様。

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

【イオンシネマ 販売劇場】

シアタス調布/福島/岡山/大高/新百合ヶ丘/板橋/越谷レイクタウン/京都桂川/綾川/ワンダー/港北ニュータウン/四條畷/高崎/草津/加古川/明石/茨木/長久手/幕張新都心/みなとみらい

※数に限りがあります。

完売の場合はご了承ください。

※商品と写真は異なる場合があります。

