【I.CINNAMOROLL ゆるっとふっくらラバーマスコット】8月上旬 発売予定価格:1回300円

「まったり」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「I.CINNAMOROLL ゆるっとふっくらラバーマスコット」を8月上旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、テレビにも出演し活躍中の「I.CINNAMOROLL」のラバーマスコット。大人も身に着けやすいマット質感となっており、半立体仕様でボリュームたっぷりに立体化されている。ラインナップは「まったり」、「スマホ」、「パン」、「パーカー」、「ミルクといっしょ」の5種類。「I.CINNAMOROLL」ガチャは、今後も展開が予定されている。

「スマホ」

「パン」

「パーカー」

「ミルクといっしょ」

【「アイシナモロール」について】

もしあの日、カフェ・シナモンのお姉さんと出会っていなかったら?

もう1つの世界で暮らす、ちょっぴり大人なシナモン。

TBSテレビ「シナモンと安田顕のゆるドキ☆クッキング」でも活躍中。

【I.CINNAMOROLL ゆるっとふっくらラバーマスコット】

サイズ:本体 幅約55mm

材質:本体 PVC

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. Sanrio/TBS