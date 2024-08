【恋する悪声】著者:川上令講談社

今年で19才になるバンドマンのマサジは、ロマンチックな言動が苦手。心には浮かんでも、照れくさくて、ついつい小学生のように相手を口汚く罵倒してしまう。そんなマサジはある日出会った美人の人妻カスミと、ひょんなことから「禁断の関係」に発展する。

本作「恋する悪声」は、川上令氏による短編恋愛マンガ。モーニング月例賞2021年7月期の奨励賞に輝いており、2021年9月16日から「コミックDAYS」にて配信されている。

自分だけを見て欲しいと、夫がしてくれないことをマサジに求めるカスミ。けれど、何も考えずに過ごせる目の前の楽しい瞬間や快楽で現実逃避をしてみても、結局何も問題は解決しないし、本当の幸せなんて手に入らない。

本作では、その人のことを大切に思うのならば、時には辛い決断も必要だと思わせる、ちょっとホロ苦い恋愛ストーリーを味わえる。ラストのマサジと八百屋の主人とのシーンは必見だ。

【あらすじ】

