【「とっておきドラえもん いつも心にともだち編」】8月7日 発売価格:990円【「とっておきドラえもん いつも心にともだち編」特別版】8月7日 発売価格:2,200円

小学館は、マンガ「とっておきドラえもん いつも心にともだち編」を8月7日に発売する。価格は990円。また、同日には特製ピンバッジ2個セット付き特別版も2,200円で発売される。

本書は藤子・F・不二雄氏による「ドラえもん」より、とっておきの作品を集めたコミックスシリーズ。通常のコミックスよりも大きなB6判サイズで、作品を味わうことができる。

「いつも心にともだち編」では、「ドラえもんに休日を!!」や「ぼくよりダメなやつがきた」など、時に笑えて時には泣ける“ともだち”にまつわる傑作が中心的に収録されている。

また芸能界の仲良しである歌手の藤本美貴さんと芸人の横澤夏子さんによる、ここでしか読めない対談解説も掲載されている。

さらに特別版では限定特典として、ドラえもんとのび太の「けんかバッジ」と「なかよしバッジ」が付いてくる。

「とっておきドラえもん いつも心にともだち編」特別版

【「とっておきドラえもん いつも心にともだち編」収録作品】

友情カプセル/ばっ金箱/友だちの輪/うつしっぱなしミラー/タタミのたんぼ/横取りジャイアンをこらしめよう/カッカホカホカ/四次元たてましブロック/ドンジャラ村のホイ/大ピンチ! スネ夫の答案/ミチビキエンゼル/高層マンション脱出大作戦/万能クリーナー/ぼくよりダメなやつがきた/ドラえもんに休日を!!/なかまバッジ/ためしにさようなら

