Little Glee Monster『UNLOCK!』ツアーファイナル公演よりニューシングル「ORIGAMI」のライブ映像公開
■ニューシングル「ORIGAMI」は、テレビ東京系列他で放送中のTVアニメ『天穂のサクナヒメ』エンディングテーマ！
Little Glee Monsterが、8月7日に通算23枚目となるニューシングル「ORIGAMI」をリリース。
7月6日に東京・東京ガーデンシアターで行われたばかりの『Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!”』ツアーファイナル公演から表題曲「ORIGAMI」のライブ映像が8月7日21時に公開されることも決定した。
ニューシングルの表題曲の「ORIGAMI」は、テレビ東京系列他で放送中のTVアニメ『天穂のサクナヒメ』エンディングテーマ。NTTドコモ「ドコモ未来ミュージアム」CMソング「DIVA」と、ボカロPの傘村トータが作詞作曲を手掛けた「Fragile」も収録されている。
リリース情報
2024.07.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ORIGAMI」
2024.08.07 ON SALE
SINGLE「ORIGAMI」
TVアニメ『天穂のサクナヒメ』番組サイト
https://sakuna-anime.com
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/