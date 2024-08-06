¡Úµð¿Í¡Ûº£µ¨¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È£¶²ó£µ¼ºÅÀ¤Î»³ºê°Ë¿¥¤¬ÌÔ¾Ê¡ÖºÇÄã¡¢ºÇ°¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡»×¤ï¤Ì¸í»»¤À¡£µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£¶Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤âº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£¶²ó£¸°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸¾¡ÌÜ¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â±ó¤Î¤¤¤¿¡£»³ºê°Ë¤Ï½é²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦½©»³¤Ëº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ëµ¾ÂÇ¤È»àµå¤Ç°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç£´ÈÖ¡¦¾®±à¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·Áá¡¹¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡£²¡Á£´²ó¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂÇ¼Ô£³¿Í¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ê¤ÉÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤Ë¤ÏÂÇ¼Ô£·¿Í¤Î¹¶·â¤Ç¤µ¤é¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢£¶²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÎºäÁÒ¡¢Â³¤¯ËöÊñ¤Ë£²¼ÔÏ¢Â³ÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥¢¥É¥¥¥ï¤òÁ°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡¢»³ºê°Ë¤ÏÌµ±ç¸î¤Î¤Þ¤Þ£¶²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤ÆÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»³ºê°Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡ÄºÇÄã¤ÎÅêµå¡£ºÇ°¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍîÃÀ¡£¡Ö¡Ê¸¶°ø¤Ï¡ËËÜÎÝÂÇ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ê¼ºÅÀ¤ò¡Ë£³ÅÀ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ã¤ÆËÉ¤²¤ë¤ó¤Ç¡£ËÉ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£