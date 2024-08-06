¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡½øÈ×¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁ¤Ë¶ì¸À¡Ö¤¢¤ì¤Ê¤éº£¤Î²¶¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£°¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤¿£¶Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¸å¤Ëà°¤ÉôÀáá¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¤Ë´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¤Ï½é²ó¤Ë¾®±à¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£µ²ó¤Ë¤ÏÂÇ¼Ô£·¿Í¤Î¹¶·â¤Ç£²ÅÀ¡¢£¶²ó¤Ë¤âºäÁÒ¡¢ËöÊñ¤Ë£²¼ÔÏ¢Â³ÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æº£µ¨¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¶²ó£¸°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤âÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥¢¥É¥¥¥ï¤òÁ°¤Ë¼ê¤âÂ¤â½Ð¤º¡¢£³°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸«¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°ì¸À¤ÇÀèÈ¯±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤òÉ¾¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸«¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤À¤è¤Í¡£¡Ê¥¢¥É¥¥¥ï¤Ë¤Ï¡Ë£±£µ£°¥¥í½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¤ÈÇò´ú¤òµó¤²¤¿¡£
¡Öº£Æü£±¸Ä¤À¤±¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡×¤È»Ø´ø´±¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤Ï£³²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Àô¸ý¤ÎÂÇÀÊ¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤È¹Ô¤¤¿¤¤¾ìÌÌ¤ÇÀô¸ý¤Ï£±µå¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖÁ´Éô¸«Æ¨¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¥«¡¼¥×¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¡ÊÀô¸ý¤Ï¡Ë¤¢¤ì¤À¤±Áªµå´ã¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¡ÊÂÇÎ¨¤Ï¡Ë£²³ä£±Ê¬¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇºá¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ê»þ¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ì¡Ê¸«Æ¨¤·»°¿¶¡Ë¤À¤Ã¤¿¤éº£¤Î²¶¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¡£ÂÇÀÊ¹Ô¤Ã¤Æ¿¶¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡£´°ÇÔ¤À¤è¡×¤Èà°¤ÉôÀáá¤Ç°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£