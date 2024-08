フーディーの心をつかむ絶品パン！ ミシュラン常連店「La Cime」が新時代のベーカリーをオープン（大阪・本町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、世界にもその名を知られる大阪のフレンチの名店「La Cime(ラシーム)」がつくったベーカリー。東京の名店「シニフィアン シニフィエ」で修業したパン職人がシェフを務めています。

QUOI(大阪・本町)

大阪に日本中のフーディーの心をざわめかせるベーカリーが誕生しました。2024年5月15日、大阪・本町にオープンしたベーカリー「QUOI(クワァ)」です。

店舗外観 写真:お店から

プロデュースしたのは、大阪にある日本屈指の名フレンチ「La Cime(ラシーム)」。2016年から連続してミシュランの星を獲得。2022年に「アジアのベストレストラン50」で6位に輝き、「食べログ フレンチ WEST 百名店」の常連と名実共に日本を代表し、世界中のフーディーたちから注目を浴びる名店です。

左端が池田由美子シェフ 写真:お店から

その「ラシーム」の高田裕介シェフが、パン職人、池田由美子さんとタッグを組んで生まれたのが「QUOI」です。池田シェフは、大阪の「THE CITY BAKERY」で3年、その後、東京屈指の名ベーカリーであり、数多くの名パン職人たちが育っていった「シニフィアン シニフィエ」で7年間修業した実力派。その池田シェフと有名パン店で研鑽を積んだ経歴を持つ2人、この3人のパン職人が集結して「QUOI」はスタートしました。

店の外に木のベンチが据え付けられています 出典:Y♡Uさん

場所は「ラシーム」の2軒隣。オフィス街、本町のど真ん中に位置します。大きな窓ガラスには店名のロゴがあるのみ。外からも忙しく立ち働く職人たちの姿が見えます。販売はカウンター越しにパンをオーダーするシステム。店内にはイートインスペースはなく、店の外に造り付けられたベンチに座って、パンを食べることができます。

パンの種類は厳選した7種類 写真:お店から

販売されているパンはバゲットやパンドミ、ベーグルなど7種類。このほか大振りのクッキーやパンのお供にぴったりのディップなども用意されています。

「クロワッサン」450円 写真:お店から

一番人気はクロワッサン。日によっては昼には売り切れてしまうという人気商品です。端正なビジュアルが正統派のクロワッサンを予感させます。サクッとした軽い口当たりに香るバターがたまりません。

「ベーグル3種類セット」1,036円 写真:お店から

おすすめは「プレーン」と「塩」、「ゴマとけしの実」の3種類がセットされたベーグル。ニューヨークや日本中のベーグルを参考にし、繰り返し試作し続けてきたという逸品。別売りの高田シェフのアイデアが詰まったスプレッドと合わせれば、至福のパンタイムになること請け合いです。

「カレーパン」830円 写真:お店から

もう一つ、訪れたらぜひ食べてみたいのが「カレーパン」。池田シェフが「シニフィアン シニフィエ」で働いていた当時販売していたこのパンを、高田シェフが気に入ったのだとか。なんと中に具材は無し。生地にカレースパイスが練り込まれています。

ブリオッシュのような食感とカレーのスパイシーさを楽しむパンは、その斬新さに驚かされます。従来のカレーパンであれば、パンだけで完結しますが、こちらのカレーパンはほかの料理と合わせれば、さらにおいしさが広がります。

「バゲット」464円 写真:お店から

店名の「QUOI」とはフランス語で「なに?」という意味だそう。この店から新しい時代のベーカリーのスタイルを発信していこうという高田シェフと池田シェフの思いがあふれるベーカリーです。今後はオンライン販売も検討しているのだそう。

新しいパンのおいしさを発見しに、出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

『外パリパリ中ふわふわ多層から出る香りがグー!

土曜の開店直後に訪問し、外待ち3名!

お店はオフィス街にありプレーンでおしゃれ!

で、購入したのはクロワッサン!

外パリパリ中ふわふわ多層から出る香りがグー!

美味しく頂きました!!』(ro.yamanakaさん)

『ミシュラン二つ星フレンチ、ラシームのパン屋さんということで楽しみに2度目の訪問。1度目はほぼ売り切れでした。女性のブーランジェールがキビキビとパンを作られています。

売り切れも多いですが、この日はチャパタ、ベーグル3点セット、フランスパンを購入。お目当てのチョコチップクッキーは逃しました。どれも美味しいですが、やはりバゲットがオススメかな。手頃な価格でミシュランの味が楽しめて幸せ。(犬と一緒に美味しいもの探しさん)』

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆QUOI住所 : 大阪府大阪市中央区瓦町3-2-13TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

