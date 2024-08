WHISPER OUT LOUDがNEW EP「ECHOES」をリリースした。本作は、バンドとして少しづつ成長していく中で、自分たちの発信する音楽を受け取ってくれる人の感情や想いに気づき「日々の繰り返しの中に自分たちの音楽が響いていてほしい」というテーマとともに、その反響がより大きく、広くこだましていく未来をイメージした作品。現在、EPより「Talking To Myself」のMVが公開中。

EP「ECHOES」



配信リンク:https://orcd.co/wol_techoesUXCL-331 定価 ¥1,8001. Face My Fate2. Find Me3. Talking To Myself4. Take Control5. You are Mine6. By Your Side