ÅÄÃæ¤¬½÷»Ò£±£µ£°£°½à·è¾¡¤Ø¡áÎ¦¾å¡Ì¸ÞÎØ¡Í
¡¡Î¦¾å¤Ï£¶Æü¡¢½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï£´Ê¬£´ÉÃ£²£¸¤Î£±ÁÈ£±£±Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µßºÑÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê£¸Æü¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¸åÆ£Ì´¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤Ï£²ÁÈ£±£³Ãå¤ÇÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£Æ±Áö¤êÉýÄ·¤ÓÍ½Áª¤Ç¿ÁÀ¡ÈþÎë¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤Ï£¶¥á¡¼¥È¥ë£³£±¤ÇÇÔÂà¡£
¡¡ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤Ç¡¢£³Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¸µµ¤¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤Ï£¸£²¥á¡¼¥È¥ë£´£¸¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ï¡¢ÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£´Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÈÓÄÍæÆÂÀ¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤È¾å»³¹Éµ±¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¡¢Æ±£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Î¹â»³½ÔÌî¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¤¬ÇÔÂà¡£Æ±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Î¾®ÀîÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤âÆÍÇË¤Ç¤¤º¡¢ËÅÄ·ó¡Ê·ÄÂç¡Ë¤ÈÅû¹¾³¤ÅÍ¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¯¥ÎÏÂ¹¡Ë¤Ï´þ¸¢¤·¤¿¡£¡¡