日清製粉グループの日清製粉ウェルナは、今年秋の新製品・リニューアル製品として、常温製品35品を8月19日から、冷凍食品23品を9月2日から、合計58品目を発売する。

幅広い消費者から多くの支持を得ている「マ・マーたっぷり」シリーズ2人前と、冷凍パスタ市場を長年牽引してきた「マ・マー THE PASTA」レギュラーシリーズの、常温・冷凍の定番シリーズをそれぞれリニューアルする。多様化するニーズの変化に対応していく。



「マ・マー たっぷり」シリーズ2人前

簡便ニーズの高まりを背景に、パスタソース市場はコロナ禍以降も引き続き好調に推移している。そのような中、2人前レトルトパスタソース市場でシェアNo.1(インテージSRI+ 2人前レトルトパスタソース市場 販売規模(個数) (期間:2023年4月〜2024年3月))の「マ・マーたっぷり」シリーズは発売から27年を迎えるロングセラー製品となった。今回、節約志向が高まる市場環境に合わせて求めやすい価格へ見直しつつ、主力の4品は具材や旨み、食感の見直しなどによって、それぞれのおいしさをアップした。また、パスタ以外のメニューのアレンジ写真を入れるなどパッケージデザインも刷新し、多様化するニーズに応える。

パスタにかけるだけでなく、いろいろな料理の「ベースソース」としても使用可能なため、メニューの「マンネリ化」や「味が決まらない」といった悩みを解消するアイテムとしてもおすすめとのこと。今回のリニューアルでは全品のパッケージにアレンジ例のメニュー写真を掲載した。便利な「ベースソース」としての使い方を継続的に訴求していく。



「マ・マー THE PASTA」レギュラーシリーズ

王道の冷凍パスタとして好評を得ている「マ・マー THE PASTA」レギュラーシリーズは、今回の全面刷新において同社の強みである「ソース」にとことんこだわり、一段と味づくりを追求した。ソースに合わせて麺の食感も向上させ、さらにおいしい冷凍パスタとしてパワーアップした。また、シリーズメッセージは「うまさ、歴然。」に変更し、「一口食べれば感動してもらえる」味を目指して進化させた、こだわりの「うまさ」を表現している。パッケージは、トングでパスタを持ち上げる特徴的なシズルはそのまま踏襲し、新シリーズも統一感あるデザインで展開する。

新しくなった「マ・マー THE PASTA」レギュラーシリーズでは、こだわりの製法・ソースに磨きをかけた全8品のラインアップする。肉、チーズ、たらこなどを増量し、よりリッチな味わいを届ける。麺の弾力アップでさらにプリっとした食感になった。



「日清 お好み焼粉 ふんわりセット4人前」

定番の「日清 お好み焼粉」から、セット品(お好み焼粉・揚げ玉・すじ青のり)を発売する。「日清 お好み焼粉」なら、独自技術の小麦粉配合によって、べちゃっとしないふんわり食感のお好み焼を誰でも簡単に作れる。“いつもの”お好み焼粉で失敗知らず、“ちょうど良い量”のセット品のため「使い切りたい」気持ちにも応える。添付品の国産すじ青のりは香りが良く、旨みと苦みのバランスが良いのが特長とのこと。また、揚げ玉も加わることで、セット品ならではのもっとおいしいお好み焼が、家庭で手軽に楽しめる。



「マ・マー リッチセレクト」シリーズ1人前

レトルト1人前の市場規模は直近5年間で140%の伸長(インテージSRI+ レトルト1人前市場 販売規模(金額)(期間:2019年4月〜2024年3月))を見せている。また、昼食にパスタを喫食する時、1人で食べる人の割合は約半分(食MAP(分析期間:2019〜2023年度(9〜2月)))に上る。「マ・マー リッチセレクト」シリーズ1人前は、多様化する消費者ニーズに「ごろっとした具材感、ソースのおいしさ」で応える。



「マ・マー TAPPRINO 焼き明太チーズクリーム」

今春発売の「マ・マー TAPPRINO(タップリーノ)」シリーズに、「焼き明太チーズクリーム」が新登場する。袋のままわずか20秒(600W)の電子レンジ調理で、香ばしい焼き明太子とチーズの濃厚なコクがたっぷりと堪能できるクリーミーなソースとなっている。



「マ・マー PRO TASTE」ボロネーゼ 3袋入り

レトルト複数食パック市場は、「ストック」需要や「個食」需要の増加を背景に、直近5年間で約2.4倍に伸長した(インテージSRI+ レトルト複数食パック市場 販売規模(金額)(期間:2019年4月〜2024年3月))。PRO TASTEは「品質×利便性×汎用性」をコンセプトにした、「家庭では作りにくい本格的な“プロ”の味わい」がご家庭で手軽に楽しめる、アレンジも自由自在のお得な3食パックとなっている。まるでお店で食べるようなこだわりのコク深い味わいはそのままに、内容量の見直しも行い、より求めやすい価格になったPRO TASTEが、毎日の食卓を応援する。



「マ・マー 2種野菜のサラダマカロニ」

「マ・マー 2種野菜のサラダマカロニ」は、「トマト」と「ほうれんそう」の2種類の野菜パウダーを使用した、「赤」・「緑」の2色のマカロニがサラダやスープに彩りをプラスする。少量使いにうれしい保存に便利なチャック付。電子レンジ調理も可能となっている。



「マ・マー THE PASTA 贅沢野菜」シリーズ

野菜がたっぷり入っていることで消費者の好評を博している「マ・マー THE PASTA 贅沢野菜」シリーズにおいて、新たに国産野菜を活用し、野菜のバリエーションが変更になる。また、ソースを改良することで、ソースと野菜の一体感が向上し、野菜をよりおいしく味わえるパスタに生まれ変わった。「贅沢野菜」シリーズは、袋を開けずにそのままレンジ調理でき、紙トレイ入りのため洗い物が少なく、準備も片付けも簡単だという。

「国産ごぼうの和風醤油」は、国産ごぼうを新たにトッピングした。和風醤油にごぼうの香りがぴったりととのこと。だしの旨み・香りが向上。いりごまを混ぜ込み、食感と香りのアクセントになっている。

「国産じゃがいものたらこバター」は、たらこバターの味わいにぴったりの国産じゃがいも、九条ねぎを使用・バターを同社従来品に比べて増量した。野菜とパスタが絡む濃厚なソースが楽しめる。



「マ・マー マカロニグラタンセット」

「マ・マー マカロニグラタンセット」は、好きな具材でボリューム感・手作り感を出せるだけでなく、簡単に作れて“コスパ”が良いため、夕食におすすめとのこと。さらにおいしくなった「とろっと濃厚ソース」がますます秋冬の夕食シーンにぴったりとなっている。別ゆで不要のマカロニは、一緒にぐつぐつ煮込むだけ。手間なしの便利なセットだという。



「マ・マー リッチセレクト」シリーズ2人前

「マ・マー リッチセレクト お肉ごろごろのミートソース」は、お肉のごろごろ感&お肉の旨みアップし、260gから275gに内容量アップした。「マ・マー リッチセレクト 香ばしソーセージのナポリタン」は、炒め感アップで香ばしくなった。「マ・マー リッチセレクト たっぷりベーコンのカルボナーラ」は、チーズ、卵黄感アップにより、濃厚でコク深い味わいになった。「マ・マー リッチセレクト あさりごろごろのボンゴレ」は、にんにくの風味・香りがアップしている。



「マ・マー 超もち生パスタ」シリーズ

冷凍生パスタ市場は成長を続けており、「超もち生パスタ」は2017年の発売以来、そのおいしさが支持され、高いシェアを有している。生パスタが好きな人の期待にさらに応えるため、人気メニュー4品のブラッシュアップを行った。また、パッケージのロゴ部分についてプラグが提供するAIのデザイン評価を導入(プラグ 「Crepo」パッケージデザインAIのヒートマップ(1020万人の学習データからAIが評価。デザインの中でより印象に残る部分を可視化)検証による)。「超もち生パスタ」のロゴの視認性が向上し、より印象的になると予測されたデザインをシリーズ全品のパッケージに採用している。

「濃厚カルボナーラ(フェットチーネ(平麺))」は、チーズの風味がアップ・ほうれん草を新たにトッピングし彩り豊かになった。

「濃厚海老トマトクリーム(フェットチーネ(平麺))」は、ほうれん草を新たにトッピングし彩り豊かにした。

「旨辛ペペロンチーニ(スパゲティ(丸麺))」は、にんにくがより際立ちクセになるソース・オリーブオイルの風味をより感じられる味わいになった。

「太麺ナポリタン(スパゲットーニ(丸太麺))」は、よりコク深さを感じる味わいになった。



「マ・マー いろいろ便利な ナポリタンスパゲティ」

「マ・マー いろいろ便利な ナポリタンスパゲティ」をリニューアルする。従来のおいしさそのままに、じっくり炒めた玉ねぎの旨みがアップした。パンにはさんだり、つけあわせにしたり、自由にお使いいただける便利な小分けトレイ入りのミニスパゲティ3個入となっている。

[小売価格]

マ・マー トマトの果肉たっぷりのミートソース:238円

マ・マー トマトの果肉たっぷりのミートソース マッシュルーム入り:238円

マ・マー トマトの果肉たっぷりのナポリタン:238円

マ・マー ミルクたっぷりのカルボナーラ:238円

マ・マー トマトの果肉たっぷりのガーリックトマト:238円

マ・マー トマトの果肉たっぷりのトマトバジル:238円

マ・マー ミルクたっぷりのクラムチャウダーソース:238円

マ・マー 香味野菜たっぷりのあさりコンソメ:238円

マ・マー だしのうまみたっぷりの和風きのこ:238円

マ・マー THE PASTA ソテースパゲティ ナポリタン:オープン価格

マ・マー THE PASTA 濃厚ボロネーゼ:オープン価格

マ・マー THE PASTA 濃厚カルボナーラ:オープン価格

マ・マー THE PASTA 和風たらこ:オープン価格

マ・マー THE PASTA 和風醤油:オープン価格

マ・マー THE PASTA バター醤油風味:オープン価格

マ・マー THE PASTA 濃厚きのこクリーム:オープン価格

マ・マー THE PASTA 濃厚トマトクリーム:オープン価格

日清 お好み焼粉 ふんわりセット 4人前:513円

マ・マー TAPPRINO 焼き明太チーズクリーム:227円

マ・マー PRO TASTE ボロネーゼ 3袋入り:464円

マ・マー 2種野菜のサラダマカロニ:199円

マ・マー THE PASTA 贅沢野菜 国産ごぼうの和風醤油:オープン価格

マ・マー THE PASTA 贅沢野菜 国産じゃがいものたらこバター:オープン価格

マ・マー マカロニグラタンセット ホワイトソース用 2人前:166円

マ・マー マカロニグラタンセット ホワイトソース用 4人前:240円

マ・マー マカロニグラタンセット チーズソース用 2人前:166円

マ・マー マカロニグラタンセット ミートソース用 2人前:166円

マ・マー リッチセレクト お肉ごろごろのミートソース:363円

マ・マー リッチセレクト 香ばしソーセージのナポリタン:363円

マ・マー リッチセレクト たっぷりベーコンのカルボナーラ:363円

マ・マー リッチセレクト あさりごろごろのボンゴレ:363円

マ・マー 超もち生パスタ 濃厚カルボナーラ:オープン価格

マ・マー 超もち生パスタ 濃厚海老トマトクリーム:オープン価格

マ・マー 超もち生パスタ 旨辛ペペロンチーニ:オープン価格

マ・マー 超もち生パスタ 太麺ナポリタン:オープン価格

マ・マー 超もち生パスタ 濃厚明太子クリーム:オープン価格

マ・マー 超もち生パスタ 濃厚ボロネーゼ:オープン価格

マ・マー 超もち生パスタ 芳醇和風きのこ:オープン価格

マ・マー 超もち生パスタ 芳醇バター醤油風味:オープン価格

マ・マー 超もち生パスタ 旨辛チリトマト:オープン価格

マ・マー いろいろ便利な ナポリタンスパゲティ:オープン価格

(すべて税込)

[発売日]

常温製品:8月19日(月)

冷凍食品:9月2日(月)

日清製粉ウェルナ=https://www.nisshin-seifun-welna.com