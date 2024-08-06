6日、金沢競馬場で行われた第42回読売レディス杯(3歳上・牝・重賞・ダ1500m・1着賞金400万円)は、ダッシュ良く逃げた多田羅誠也騎手騎乗の4番人気アンティキティラ(牝5、高知・別府真司厩舎)が、好位から脚を伸ばした6番人気サーフズアップ(牝4、船橋・山下貴之厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分33秒3(良)。

さらに1/2馬身差の3着に追い込んだ断然の1番人気ハクサンアマゾネス(牝7、金沢・加藤和義厩舎)が入った。なお、2番人気ボヌールバローズ(牝4、大井・福永敏厩舎)は4着に、3番人気ミルニュイ(牝5、大井・田中正人厩舎)は5着に終わった。

勝ったアンティキティラは、父シニスターミニスター、母ネオヴァシュラン、その父エンパイアメーカーという血統。これが重賞5勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆アンティキティラ(牝5)

騎手:多田羅誠也

厩舎:高知・別府真司

父:シニスターミニスター

母:ネオヴァシュラン

母の父:エンパイアメーカー

馬主:志士十二組合

生産者:下河辺牧場

【全着順】

1着 アンティキティラ 4人気

2着 サーフズアップ 6人気

3着 ハクサンアマゾネス 1人気

4着 ボヌールバローズ 2人気

5着 ミルニュイ 3人気

6着 アキュートガール 8人気

7着 サエチ 9人気

8着 サウスヴィル 7人気

9着 ホウオウジュレップ 5人気

10着 ヴェレノ 10人気