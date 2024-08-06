¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖVTEC¡×Ìµ¤¯¤Ê¤ë¡© Æü»º¤Ï¡Öe-POWER¡×¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¶¦ÄÌ²½¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤Î¸ÄÀ¤Ï»Ä¤ë¤Î¤«¡©
VTEC¤äe-POWER¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¸ÄÀ¤Ï»Ä¤ë¤Î¤«¡©
¡¡2024Ç¯8·î1Æü¤ËÆü»º¤È¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸¡Æ¤¿ÊÄ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯3·î15Æü¤Ë¤â¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿Î¾¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬Ì¤Íè¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¡© ¥Û¥ó¥À¡Ö¿··¿EV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Æü»º¤È¥Û¥ó¥À¤¬7·î31Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¤½¤¦¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÏÆüÎ©Astemo¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬¶¦ÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Áö¤ê¤Î¸ÄÀ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ»Ä¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¦¥ê¥Õ¥Èµ¡¹½¡ÖVTEC¡×¤ËÆ´¤ì¤¿¥Û¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤¬¸Å¤¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe¡§HEV¡×¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æü»º¤Ï¸½ºß¤ÎEV»Ô¾ì¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯¾èÍÑEV¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅµ¡¤È¤·¤Æ»È¤¦¡Öe-POWER¡×¤ÏÆüËÜ¤òµ¯ÅÀ¤Ë²¤½£¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î³ÈÂç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ËEV¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤ÇÆ±¤¸¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤«¤éEV¤Î¼çÍ×ÉôÉÊ¤ò¶¦Í²½¤·¤ÆÄ´Ã£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎVTEC¡¢e¡§HEV¡¢e-POWET¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢5¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Îµ»½ÑÏ¢·È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Öe¥¢¥¯¥¹¥ëÎÎ°è¡×¡£
¡¡e¥¢¥¯¥¹¥ë¤È¤Ï¡¢EV¤ÎÆ°ÎÏµ¡¹½¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡¢¥®¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤é3Í×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ³Æ¼ï¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü»º¤È¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ëe¥¢¥¯¥¹¥ë¤Î»ÅÍÍ¤ò¶¦ÄÌ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÇÎ¾¼Ò¤Ï´ðËÜ¹ç°Õ¡£
¡¡¤½¤ÎÂè°ì¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æe¥¢¥¯¥¹¥ë¤Î´ð´´ÎÎ°è¤È¤Ê¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡e¥¢¥¯¥¹¥ëÎÎ°è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶îÆ°ÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ÅÍÍ¤Î¶¦ÄÌ²½¤äÁê¸ß¶¡µë¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¶¦Í²½¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ©¸æÁ´ÈÌ¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁí³çÅª¤Ë¹Ô¤¦SDV¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥ô¥£¡¼¥¯¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ðÁÃÅªÍ×ÁÇµ»½Ñ¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤¦¤¹¤ë¤Ë¡¢2030Ç¯Âå¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊEV¥·¥Õ¥È¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Æü»º¤È¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ù¡¼¥¹¡×¤Î¤«¤Ê¤ê¹¤¤ÎÎ°è¤¬¶¦Í²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉËè¤ä¡¢¥â¥Ç¥ëËè¤Ç¤Î¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¸ÄÀ¤Ï»Ä¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¤ÏÀ©¸æ¤Î¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁö¤ê¤Î¸ÄÀ¤òÂç¤¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤Ç¤ÎÎÌ»º³«È¯¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡ÖbZ4X¡×¤È¼ÖÂÎ¤äe¥¢¥¯¥¹¥ë¤ò¶¦Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥½¥ë¥Æ¥é¡×
¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î³«È¯¿Ø¤¬¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤Áö¤ê¤Î¸ÄÀ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤âÇº¤ó¤ÀËö¡¢¥½¥ë¥Æ¥é¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë·»Äï¼Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¤É¤¦ÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÆñÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æü»º¤È¥Û¥ó¥À¤Î¾ì¹ç¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ËÁêÅö¤¹¤ëEV¤¹¤Ù¤Æ¤¬·»Äï¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤¬¼º¤ï¤ì·ó¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢e¥¢¥¯¥¹¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤ÉEV¤Î´ð´´ÉôÉÊ¤Î¶¦Í²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤ÎÁö¤ê¤Î¸ÄÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁö¤êÌ£¡×¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·ÏÃ¤¬°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÁö¤ë¡¦¶Ê¤¬¤ë¡¦»ß¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Î´ðËÜÅª¤Ê±¿Æ°ÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¡¢¹Ù³°¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Áö¹Ô¾ò·ï¤ÎÃæ¤À¤±¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿Áö¹Ô¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢VTEC¤äe-POWER¤Ê¤É¤ÎÀÇ½¤Î¤´¤¯°ìÉô¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡Ê¼ÂÎÏ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Îµ»½Ñ¾Ò²ð¤ä¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦»¨»ï¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢VTEC¤äe-POWER¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»þÂå¤ò¾¯¤·ÁÌ¤ì¤Ð¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é1970Ç¯Âå¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Î³«È¯¤Î²Ö·Á¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÉôÌç¤Ç¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤ÎOB¤¬¡¢¤½¤¦¾Ú¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¼Ö³«È¯¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¼ÖÂÎ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬³Æ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤Î¸ÄÀ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤äÁà½ÄÀ¡¢¾×ÆÍ°ÂÁ´¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¸ÄÀ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤¯¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ä¹âµé¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Îµ¡Ç½¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉôÉÊ¶¦ÍÀ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¡¢¼¡À¤ÂåEV¡£
¡¡2030Ç¯Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢e¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ê¤É¤ÎÆ°ÎÏÁõÃÖ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£