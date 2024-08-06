GALLERIAが「にじさんじ甲子園 2024」に協賛、応援モデルPCを4機種販売
サードウェーブは、GALLERIA（ガレリア）がVTuber/バーチャルライバープロジェクト『にじさんじ』所属ライバーが多数参加する夏の大型企画「にじさんじ甲子園2024」に協賛することを発表。それを記念し、2024年8月6日に大会応援モデルPC4機種を発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。
「にじさんじ甲子園2024」は、VTuber計8名の監督（五十嵐梨花、エクス・アルビオ、小野町春香、叶、椎名唯華、花畑チャイカ、フレン・E・ルスタリオ、不破湊）が『パワフルプロ野球2024-2025』の「栄冠ナイン」で選手を育成して戦うゲームイベント。GALLERIAは、ゲーミングPCの提供や、ブランドロゴをゲーム内の看板に掲出するほか、GALLERIA公式Xにて、にじさんじ甲子園オリジナルステッカーが当たるキャンペーンを開催する。
／／協賛記念🎉にじさんじ甲子園2024 応援キャンペーン📣＼＼ 抽選で15名様に#にじ甲2024 特別ステッカーをプレゼント🎁 ⚠️2024.08.31 23:59まで⚠️応募方法は画像をチェック‼️ 🔽詳細はこちら🔽https://t.co/IwZ3z8QDIg #にじガレリア#ガレリア pic.twitter.com/sgulS6uW1b- ガレリア公式🖥️ (@GALLERIA_GM) August 6, 2024
大会応援モデル4機種の標準構成時の主な仕様は以下の通り。
GALLERIA RM7C-R47 にじさんじ甲子園応援モデル：249,980円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-R46 にじさんじ甲子園応援モデル：167,979円
(Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 4060 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD)
GALLERIA XL7C-R45-5 にじさんじ甲子園応援モデル：184,980円
(Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4050 LaptopGPU / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD)
GALLERIA RL5R-G165-5 にじさんじ甲子園応援モデル：94,980円
(AMD Ryzen 5 6600H / GeForce GTX 1650 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD)
【にじさんじ甲子園の配信日時】
2024年8月10日(土) 13：00から 本戦Aリーグ
2024年8月11日(日) 13：00から 本戦Bリーグ
2024年8月12日(月・祝) 17：00から 決勝
「にじさんじ甲子園2024」は、VTuber計8名の監督（五十嵐梨花、エクス・アルビオ、小野町春香、叶、椎名唯華、花畑チャイカ、フレン・E・ルスタリオ、不破湊）が『パワフルプロ野球2024-2025』の「栄冠ナイン」で選手を育成して戦うゲームイベント。GALLERIAは、ゲーミングPCの提供や、ブランドロゴをゲーム内の看板に掲出するほか、GALLERIA公式Xにて、にじさんじ甲子園オリジナルステッカーが当たるキャンペーンを開催する。
大会応援モデル4機種の標準構成時の主な仕様は以下の通り。
GALLERIA RM7C-R47 にじさんじ甲子園応援モデル：249,980円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-R46 にじさんじ甲子園応援モデル：167,979円
(Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 4060 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD)
GALLERIA XL7C-R45-5 にじさんじ甲子園応援モデル：184,980円
(Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4050 LaptopGPU / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD)
GALLERIA RL5R-G165-5 にじさんじ甲子園応援モデル：94,980円
(AMD Ryzen 5 6600H / GeForce GTX 1650 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD)
【にじさんじ甲子園の配信日時】
2024年8月10日(土) 13：00から 本戦Aリーグ
2024年8月11日(日) 13：00から 本戦Bリーグ
2024年8月12日(月・祝) 17：00から 決勝