TikTokクリエイター、女優、モデルの景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」(毎月第4週目 月曜〜木曜)。“ビューひな”こと景井ひなが“所長”を務め、10代のトレンドをSCHOOL OF LOCK!の生徒(リスナー)と研究していく「ビューひな総研」をお送りしています。7月25日(木)の放送では、韓国の4人組ガールズグループ「BLACKPINK(ブラックピンク)」のデビュー8周年記念映画「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS」(8月8日(木)公開)を一足先に観賞した感想を語りました。

パーソナリティの景井ひな

BLACKPINKは、JISOO(ジス)、JENNIE(ジェニー)、ROSÉ(ロゼ)、LISA(リサ)からなる2016年にデビューした4人組ガールズグループ。8月8日(木)公開の映画「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS」は、全世界で180万人を動員したワールドツアー[BORN PINK]を記録した映画です。BLACKPINKデビュー記念日の8月8日(木)より全国ロードショーが決定しています。景井:今夜はちょうど3年ぶりの「BLACKPINK NIGHT」を開催します! 愛してやまない私のロールモデル、そして推しであるBLACKPINKを改めて研究していきます。この番組を聴いてくださっている生徒(リスナー)のみなさんはご存じかと思うのですが、私はBLACKPINKが大好きです! これまでしてきたお仕事のなかで一番嬉しかったのは、BLACKPINKのアルバムリリース番組のMCを務めさせていただいたことです!BLACKPINKの魅力を常に伝え続けている私が、なぜ再びBLACKPINKを研究するのかというと……8月8日(木)にデビュー8周年記念映画「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS」が公開されるからです!こちらをBLINK(ブリンク/BLACKPINKのファンの名称)である景井ひなは、なんと公開前に観賞させていただきました!全世界で180万人を動員したワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]」のライブ映像で構成された映画で、映画のなかでも姫たちが圧倒的な存在感でした。私は4月に東京ドームで開催された東京公演2DAYSに行ったのですが、あのときのテンションが上がって湧き上がってくる気持ちが、映画館のなかでも同じように感じました!ワールドツアーなので、いろいろな国のライブ映像を観られるので情報量がエグいの! ワールドツアー全制覇したぐらいの気持ちになれる超贅沢な内容になっています!映画ならではの演出もあって、生のライブとはちょっと違った形のライブ感が味わえて、これは行ってみないとわからないことだと思いますので、ぜひ行ってみてほしい!映画の帰り際も、ライブに参加したあとのような感じと同じ熱量で楽しかった!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/