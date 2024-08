チェルシーは今夏も人員整理が活発に行われている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーに所属するDFアルフィー・ギルクリストは今夏の移籍市場で英2部シェフィールドユナイテッドにレンタル移籍するという。既に契約完了は間近に迫っており、明日にはメディカルチェックとサインが完了する予定のようだ。



11歳でチェルシーの下部組織に加入したギルクリストは同クラブのU-18在籍時の2020年11月にプロ契約を締結。22-23シーズンはチェルシーU-23で主将を務め、プレミアリーグ2で最優秀選手賞を受賞するなど下部組織で活躍しており、23-24シーズンではプレミアリーグ第19節のクリスタル・パレス戦で念願のトップチームデビュー。同シーズンは最終的にプレミアリーグで11試合に出場し、2024年4月16日に行われた第33節エヴァートン戦ではプロ初ゴールも挙げていた。





What dreams are made of. #CFC | #CheEve pic.twitter.com/zlafmBh3Ik