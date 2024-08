EURO2024でも大活躍したイングランド代表DFは今夏の移籍市場でステップアップを果たす可能性がある。



『The Telegraph』によると、ニューカッスルはクリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマルク・グエイの獲得が間近に迫っているという。今夏新たなDFの獲得を目指しているニューカッスルはグエイの能力を高く評価しており、獲得を熱望しているようだ。





Casually playing out from the back.



Ft. Marc Guéhi pic.twitter.com/eNWkKMuOOG