¡Ú¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡Û7°Ì¤ÎÌîÃæÀ¸Ë¨¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤¹¡×¤È¥ê¡¼¥É¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¿¹½©ºÌ¤Ï¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤¿¡×
¡þ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024 ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°½÷»Ò¥Ü¥ë¥À¡¼¡õ¥ê¡¼¥É½à·è¾¡¥Ü¥ë¥À¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÂç²ñ12ÆüÌÜ¡áÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢¥ë¡¦¥Ö¥ë¥¸¥§¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î½÷»Ò¥Ü¥ë¥À¡¼¡õ¥ê¡¼¥É¤Î½à·è¾¡¡¢¥Ü¥ë¥À¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥ë¥À¡¼¤È¥ê¡¼¥É¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤Î¼ïÌÜ¡£ÆüËÜÀª¤ÎÌîÃæÀ¸Ë¨Áª¼ê¤Ï¡Ö7°Ì¡×¡¢¿¹½©ºÌÁª¼ê¤Ï¡Ö11°Ì¡×¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤¿ÌîÃæÁª¼ê¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤·¤Æ¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ý¤ò³«¤¯¤â¡ÖºÇ½é¤Î2²ÝÂê´°ÅÐ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè3¡¢4²ÝÂê¤Î´°ÅÐ¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ²ù¤ä¤àÌîÃæÁª¼ê¡£¤·¤«¤·¡ÖÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤º¤ËÁ´ÎÏ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤¿¿¹Áª¼ê¤Ï¡¢Âè1²ÝÂê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤³¤ÇÉé¤±¤Á¤ã¥À¥á¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æµ¤»ý¤ÁÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆÀ°Õ·Ï¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿¹Áª¼ê¡£²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÊÉ¤ÎÎ¢¤Ë¤¤¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤´¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢´¿À¼¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢³Ú¤·¤â¤¦¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¤Ë¥ê¡¼¥É¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ç·×ÆÀÅÀ¤Î¾å°Ì8Áª¼ê¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£