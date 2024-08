T・ジョイ エミテラス所沢が9月24日オープン、スペシャルシートの導入が発表

埼玉県所沢市に、新しいシネマコンプレックス「T・ジョイ エミテラス所沢」が2024年9月24日よりオープンする。

12シアター1,872席となる「T・ジョイ エミテラス所沢」は、「IMAX レーザー」「ScreenX」「Dolby Atmos」の3つの特徴的なシアターや多彩な座席設計により、圧倒的な臨場感と快適な鑑賞環境を実現。くつろぎと華やかさを併せ持つロビー空間はすべてのお客様がストレスフリーに利用できる場を提供する。スペシャルシートの詳細が明らかになっている。

「エグゼクティブシート」※追加料金あり

人間工学に基づいたデザインとクッション部の二重構造により、柔らかく体が包まれるような贅沢な座り心地を体感いただけます。

「プレミアシート」※追加料金あり

高級感あふれる木目調のデザインが採用されており、座り心地のよい革張シートは、疲れやストレスを感じさせません。

「リクライニングシート」※追加料金あり

シアターの最前列に配置され、本シート独自の臨場感や迫力が体感できるシートです。寝そべるように体重をかけるだけで、リラックスした体勢で映画の世界に没入することができます。

「カウンターシート」※追加料金あり

シアターの最後列に配置された、座席とカウンターを合わせたシートです。隣席との幅が他座席より広く、飲み物や軽食などを楽しみながらご利用いただけます。

「ペアシート」

ソファに座っているようなゆったりとした座り心地の二人掛けシートです。

区切られた空間は、カップル・ファミリーでご鑑賞のお客様におすすめです。

「トリオシート」

プライベート感を高めたボックス型の三人掛けシートです。区切られた空間は、グループ・ファミリーでご鑑賞のお客様におすすめです。

T・ジョイ エミテラス所沢は2024年9月24日(火)グランドオープン。住所は埼玉県所沢市東住吉10 番地1 号 エミテラス所沢4F。公式サイトでは、鑑賞料金やオープニングキャンペーンを確認することができる。

