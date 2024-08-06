¡Ø¥¯¥é¹¥¤¡Ù¸¶ºî¼Ô¤ÎÄÞÀÚÃË¤¬¼ç±é¡¦ÌÚÂ¼Úå¤òÀä»¿¡ÖºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÚÂ¼Úå¼ç±é¡¢¿·ÀîÍ¥°¦½Ð±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£7·îËö¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÄÞÀÚÃË»á¤¬¥É¥é¥Þ»£±Æ¸½¾ì¤ò½éË¬Ìä¤·¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±é¡¦ÌÚÂ¼Úå¤È¸¶ºî¼Ô¡¦ÄÞÀÚÃË»á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Û¤«¡Ú4ÅÀ¡Û
º£ºî¤Ï¡¢¾®Àâ²È¤òÌÜ»Ø¤¹»Þ¾¾æúÃË(ÌÚÂ¼Úå)¤¬¾®Àâ¡Ö½Õ¤È·²ÀÄ¡×¤ÇÇ°´ê¤Î¿·¿ÍÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤ÏÅðºî¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬Å¸³«¡£»Þ¾¾¤ÏÃ´ÅöÊÔ½¸¤ÎÊÒ»³ÈþÀ²(¿·ÀîÍ¥°¦)¤È¶¦¤Ë¿¿¤Îºî¼Ô¤òÃµ¤·½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¸¶ºî¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼2ºîÌÜ¤«¤é3¤«·îÏ¢Â³´©¹Ô¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÄÞÀÚÃË»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Ù(½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë´©)¡£º£²ó¡¢ÄÞÀÚÃË»á¤¬¥É¥é¥Þ»£±Æ¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤ò¼ç¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¶¥öºê¤Î¸½¾ì¤ä¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë»Þ¾¾æúÃË¤¬¤È¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£
ÄÞÀÚÃË»á¤Ï¡Ö¶ÛÇ÷¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÚÂ¼¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂè4ÏÃ¤Þ¤ÇÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¯ÍÄÃÕ¤Ç½ã¿è¤Ê°¦¤Ë°î¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Ê±ÇÁü²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Âô»³¤Î¿Í¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤¢¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÄÞÀÚÃË»á¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÌÚÂ¼¤ä¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¶ÛÄ¥¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÄÞÀÚÃË»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ï¾Ð´é¤È²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷Ãæ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿8Æü(ÌÚ)ÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀÐÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢¦¸¶ºî¼Ô:ÄÞÀÚÃË»á¥³¥á¥ó¥È
ÌÚÂ¼¡¡¶ÛÄ¥¤È´ËÏÂ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È½Ð±é¼Ô¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡¢¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Î¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤ºÌÑÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Æ»¶ñ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¤ó¤«¤¤¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÌÚÂ¼¡¡Ãë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ìë¤Ï°Å°Ç¤ò¾È¤é¤¹ÅôÂæ¤Î¤è¤¦¤Ë¾ï¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤Î¼ç´Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÅ·À¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÉÂÀÍÛ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿Êý¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤òÊ»¤»»ý¤ÄÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë»ä¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈË«¤á¤¹¤®¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡©
ÌÚÂ¼¡¡¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ð¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤«¤ÈÎø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉã¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹³¤¤É¬»à¤ÇÎø¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿±åÇ°¡¢¼¹Ç°¤ÎµÏ¿¤À¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè4ÏÃ¤Þ¤ÇÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¯ÍÄÃÕ¤Ç½ã¿è¤Ê°¦¤Ë°î¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Ê±ÇÁü²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤Îº¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤ÏåºÎï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¾ô²½¤µ¤ì¡¢À¸¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÀ®Ê©¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ê¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë¡£»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Âô»³¤Î¿Í¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ÙÂè4ÏÃ¡¢¡É¿ù±º¤¯¤ó¡É¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÀÚ¤Ê¤¤¿¿¼Â¤È¤Ï
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±é¡¦ÌÚÂ¼Úå¤È¸¶ºî¼Ô¡¦ÄÞÀÚÃË»á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Û¤«¡Ú4ÅÀ¡Û
º£ºî¤Ï¡¢¾®Àâ²È¤òÌÜ»Ø¤¹»Þ¾¾æúÃË(ÌÚÂ¼Úå)¤¬¾®Àâ¡Ö½Õ¤È·²ÀÄ¡×¤ÇÇ°´ê¤Î¿·¿ÍÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤ÏÅðºî¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬Å¸³«¡£»Þ¾¾¤ÏÃ´ÅöÊÔ½¸¤ÎÊÒ»³ÈþÀ²(¿·ÀîÍ¥°¦)¤È¶¦¤Ë¿¿¤Îºî¼Ô¤òÃµ¤·½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
ÄÞÀÚÃË»á¤Ï¡Ö¶ÛÇ÷¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÚÂ¼¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂè4ÏÃ¤Þ¤ÇÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¯ÍÄÃÕ¤Ç½ã¿è¤Ê°¦¤Ë°î¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Ê±ÇÁü²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Âô»³¤Î¿Í¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤¢¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÄÞÀÚÃË»á¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÌÚÂ¼¤ä¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¶ÛÄ¥¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÄÞÀÚÃË»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ï¾Ð´é¤È²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷Ãæ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿8Æü(ÌÚ)ÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀÐÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢¦¸¶ºî¼Ô:ÄÞÀÚÃË»á¥³¥á¥ó¥È
¨¡¨¡»£±Æ¸½¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
ÌÚÂ¼¡¡¶ÛÄ¥¤È´ËÏÂ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È½Ð±é¼Ô¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡¢¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Î¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤ºÌÑÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Æ»¶ñ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¤ó¤«¤¤¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ÌÚÂ¼Úå¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
ÌÚÂ¼¡¡Ãë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ìë¤Ï°Å°Ç¤ò¾È¤é¤¹ÅôÂæ¤Î¤è¤¦¤Ë¾ï¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤Î¼ç´Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÅ·À¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÉÂÀÍÛ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿Êý¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤òÊ»¤»»ý¤ÄÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë»ä¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈË«¤á¤¹¤®¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡©
¨¡¨¡¸¶ºî¼Ô¤«¤é¸«¤¿¡¢¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÛ¤¤¤Ï¡©
ÌÚÂ¼¡¡¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ð¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤«¤ÈÎø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉã¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹³¤¤É¬»à¤ÇÎø¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿±åÇ°¡¢¼¹Ç°¤ÎµÏ¿¤À¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè4ÏÃ¤Þ¤ÇÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¯ÍÄÃÕ¤Ç½ã¿è¤Ê°¦¤Ë°î¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Ê±ÇÁü²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤Îº¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤ÏåºÎï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¾ô²½¤µ¤ì¡¢À¸¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÀ®Ê©¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ê¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë¡£»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Âô»³¤Î¿Í¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ÙÂè4ÏÃ¡¢¡É¿ù±º¤¯¤ó¡É¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÀÚ¤Ê¤¤¿¿¼Â¤È¤Ï