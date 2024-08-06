¡Ú¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡ÛÌîÃæÀ¸Ë¨¤Ï¥Ü¥ë¥À¡¼¤ò½ª¤¨¡Ö7°Ì¡×¡¦¿¹½©ºÌ¡Ö11°Ì¡×¡¡¥ê¡¼¥É¤È¤Î¹ç·×¤Ç¾å°Ì£¸Áª¼ê¤¬·è¾¡¤Ø
¡þ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024 ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°½÷»Ò¥Ü¥ë¥À¡¼¡õ¥ê¡¼¥É½à·è¾¡¥Ü¥ë¥À¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÂç²ñ12ÆüÌÜ¡áÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢¥ë¡¦¥Ö¥ë¥¸¥§¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¡Ö½÷»Ò¥Ü¥ë¥À¡¼¡õ¥ê¡¼¥É¡×¤Î½à·è¾¡¡¢¥Ü¥ë¥À¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÌîÃæÀ¸Ë¨Áª¼ê¤È¿¹½©ºÌÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¥Ü¥ë¥À¡¼¤È¥ê¡¼¥É¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤¬·èÄê¡£½Ð¾ì¤·¤¿20Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì8Áª¼ê¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì5Ê¬¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¥¾¡¼¥ó¤Þ¤ÇÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¶¥¤¦¤³¤Î¥Ü¥ë¥À¡¼¡£
2021Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÊ£¹ç¼ïÌÜ¡Ê¥ê¡¼¥É¡¢¥Ü¥ë¥À¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÌîÃæÁª¼ê¤Ï¡¢´°ÅÐ¤¬¤ï¤º¤«5¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿Âè1²ÝÂê¤ò3²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç´°ÅÐ¡£Âè2²ÝÂê¤â5²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç´°ÅÐ¤·¡¢Âè3¡¢4²ÝÂê¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡Ö64.4¡×¤Ç¡Ø7°Ì¡Ù¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹Áª¼ê¤ÏÂè2²ÝÂê¤ò5²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç´°ÅÐ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´°ÅÐ¤¬¤ï¤º¤«6¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿Âè4²ÝÂê¤â4²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç´°ÅÐ¤·¡Ö54.0¡×¤Ç¡Ø11°Ì¡Ù¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥É¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÆüËÜ»þ´Ö8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ü¥ë¥À¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÊ£¹ç¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Î¥ä¥ó¥ä¡¦¥¬¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¬4¤Ä¤Î²ÝÂê¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°ÅÐ¡£2°Ì¡Á4°Ì¤Î3Áª¼ê¤¬3¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò´°ÅÐ¤·¤Þ¤·¤¿¡£