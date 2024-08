¤¯¤ë¤ê¼çºÅ¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2024¡ÙÂè2ÃÆÈ¯É½¤ÇµÆÃÓÎ¼ÂÀ¡¢¥Õ¥¸¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤¬½Ð±é·èÄê&¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï

2024年10月12日(土)、13日(日)に京都梅小路公園 芝生広場にて開催される、くるり主催音楽イベント『京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園』の第2弾出演者アーティストが発表された。

今回発表で、初日10月12日(土)に菊池亮太、2日目の10月13日(日)にフジファブリックの出演が決定した。

菊池亮太

フジファブリック

これを受け初日は菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるりの6組。そして、2日目はフジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、milet、くるりの5組の出演が決定している。今後も続報を要チェックだ。

くるり

そして、『京都音博』では2018年からクラウドファンディングに挑戦しているが、7年目を迎える今年もクラウドファンディングを実施することが決定している。「資源が“くるり”プロジェクト」と題し、一昨年から梅小路公園に「食品由来の廃棄物から堆肥を作るための“コンポスト”」の設置を行うなど、環境・文化・音楽をイベントを通じ繋いできた。従来の音楽フェスではほとんど前例のない、ごみを価値ある資源に変える試みを通して、18年間、参加者らと一緒に作ってきた『音博』という場所を守り、これからも繋いでいくための支援を募っている。

『京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園』のチケットは、イープラスにてオフィシャル2次先行を受付中。