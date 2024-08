日本体操協会は、『2024 体操ニッポンGALA』と銘打ったイベントを福岡、青森、長野で開催する。

このイベントは、パリ五輪での体操競技、新体操、トランポリンへの感謝の思いを込めて、日本代表選手らが体操普及、競技・選手の価値向上などを目的として開催地を巡るというもの。フルバージョン演技、選手とのふれあい企画、トークショー、販売企画、地域交流や物販、情報発信などの地域創生プログラムといった企画が予定されている。

主な参加予定選手は以下の通り。なお、開催地によっては参加できない選手もいる。

橋本大輝(体操男子/東京オリンピック個人総合金メダル)

岸里奈(体操女子/2024パリオリンピック出場)

フェアリージャパンPOLA(新体操/2023年世界新体操選手権・種目別6位)

西岡隆成(トランポリン男子/2023年世界トランポリン選手権・個人銅メダル)

森ひかる(トランポリン女子/2022年世界トランポリン選手権・個人金メダル)

日程は以下の通り。

■『2024 体操ニッポンGALA in 北九州「好きっちゃ♡!体操北九州 みんなで未来へでんぐりがえり」』9月29日(日) 北九州市立総合体育館(福岡県)

■『2024 体操ニッポンGALA in 青森「けっぱれ!体操青森@ 広がれ、わんどの体操の輪」』10月13日(日) 青森県武道館(青森県)*@はリンゴのマーク

■『2024 体操ニッポンGALA in 長野「体操ながの 開花宣言! Road to 国スポ2028 in 長野」』10月27日 ホワイトリング(長野県)

チケットは8月19日(月)からイープラスでJGA-TICKETS 会員向けの先行販売がスタート。一般発売は8月23日(金)から。