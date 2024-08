グルマン歓喜！ 有名店で修業を重ねた若き店主による、グルメのためのグルメな店（東京・神楽坂）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は神楽坂駅近くにオープンした「おいしい」を突き詰めた、グルマン待望の店が登場。

GOURMANIA(東京・神楽坂)

海老とキャビアの冷麺 出典:グルメだんなさん

2024年6月、神楽坂駅から徒歩6分ほどの場所に、“おいしい”を突き詰めた満腹必至のおまかせコースを堪能できる「GOURMANIA」がオープンしました。店名はgourmet+mania=「GOURMANIA」。食欲と好奇心の赴くままに世界中のおいしいものを探求するという思いが込められています。

店主の勝沼 郁哉氏は学生時代から、国内外問わず食べ歩く健啖家。これまで3,000軒もの飲食店を巡ってきたそうです。学園祭の屋台運営から、間借りカレー、料理イベントの主催までを通し、食べるだけではなく、料理や飲食経営についても憧れを抱くようになったのだとか。五反田の某予約困難店に始まり、会員制焼肉で有名な某グループでの修業を経て、自身が理想とする飲食店をつくりたいという思いから独立。誰よりも食に対する好奇心が強い勝沼氏が全力を注ぎ、自分の“おいしい”を突き詰めるために同店をオープンしました。

トマトすき焼き 出典:グルメだんなさん

「国内外含めた産地やお店巡りは、時間がどれだけあっても足りはしません。生産者や職人が人生かけて究めたモノに自分自身も人生かけて触れていきたい」(勝沼氏)

備品や器にもこだわりを感じます 出典:グルメだんなさん

新店舗は飲食の勢いがある町であり、町並みの雰囲気が好きだったことから神楽坂に構えることに。知る人ぞ知る隠れ家にしたかったため、あえて看板はつけず、何のお店かわからないような外観になっています。内装は居酒屋の居抜きでしたが、一度すべて解体して、勝沼氏が自ら図面を書き、施工業者と打ち合わせを重ね、形にしました。暗めの内装で、木のカウンターと料理や器が映える空間をイメージ。客席はカウンター8席で、ライブ感も楽しめます。内装から備品や器まで、すべて勝沼氏が自分で選定した思い入れのあるもので設え、特別感のある空間を演出しています。

珍しい銘柄の日本酒も取りそろえています 出典:etoile8810さん

メニューは腹パン必至の「おまかせコース」15,000円に、80種類以上のドリンクが楽しめる「飲み放題」2,000円。コース外で追加料金が発生することはないので、食事中はお金のことを考えずに思う存分、食べて飲んで楽しめます。飲み放題のドリンクには勝沼氏が選定した10種類以上ある季節の日本酒を常時取りそろえていて、季節ごとにおすすめの日本酒を味わえます。

GOURMANIAバーガー 出典:さくさく610さん

「おまかせコース」は「季節のすり流し」に始まり、中華料理の要素を取り入れた「前菜三種盛り」や、「白味噌仕立ての豚汁」「トマトのすき焼き」など、勝沼氏ならではのセンスが光る料理が盛りだくさん。中でも同店のシグネチャーとも言える「GOURMANIAバーガー」は、長崎名物の角煮まんじゅうをアレンジしたもの。ジューシーな和牛パティを、ふんわりした中華蒸しバンズで挟んでいます。カリッモチッとした生地の食感が楽しく肉のうまみがあふれ出し、スパイスがほんのり香るくせになる味わいです。

枝豆としらすご飯 からすみ 出典:ごろまさん

同店は完全予約制で、現在は18時半からの一斉スタートとなっています(今後は17時半、20時半からの2部制になる予定)。オープン早々人気となっていて、年末まではすでに予約が埋まっているそう。



グルマンたちを満足させている、おいしさを追求する料理店。チャンスがあれば訪れたい魅力的な新店です。

食べログレビュアーのコメント

焼き茄子のすり流し 雲丹 出典:romai343さん

『お料理はおまかせコース15,000円+飲み放題2,000円で17,000円です。

飲み放題のラインアップが、え!2,000円で大丈夫なの!?と心配になるレベル…。

ソフトドリンクも充実で有難い。

お料理どれも美味しいし、楽しい!!

蛸に使っていた葱と茗荷ソースとか細部までこだわっているなぁと。

勝沼氏ご本人が美味しいものが大好きで、美味しいものを食べさせたい!という情熱の伝わるお料理でした』(romai343さん)

GOURMANIAバーガー 出典:グルメだんなさん

『今までのお店での経験や、色んなグルメを食べ歩いて得たインスピレーションが素晴らしいコースに詰め込まれています。



想像以上に素晴らしいコースでした!期待してたけど、期待をさらに超えたお料理。和が中心ですが、中華やイタリアン&フレンチチックなお料理もあり、どれもこれも絶品でした。

焼き茄子のすり流しは薪のような香りがして、最初からハートを掴まれます。前菜は中華の小鉢3種が絶品!美味すぎるタレに中華大好きな店主のこだわりが感じられます。



この日1番びっくりした白味噌の豚汁!これ本当みんなに食べて欲しい。本当美味すぎでした。

そしてGOURMANIAバーガーは肉肉しい和牛のパティをふっわふわの中華蒸しパンで挟みます。麻辣ソースの甘みがガツンと効いていて、福神漬けが食感のアクセントに。すき焼きはトマトがあんまくて絶品でした。

最後の自家製プリンも激うまです。玉子の旨みが広がって大好きなやつです。最後まで大満足のコースでした。

本当にめっちゃ期待してたのにさらに期待以上に美味しくて、居心地も良いし幸せな時間でした。もうすでに予約困難状態なので、気になる方はアカウントフォローしてキャンセル待ちを狙うのもありかも』(グルメだんなさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆GOURMANIA住所 : 東京都新宿区白銀町1-15 SEKビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

