Girl′s Day ヘリ、映画「ビクトリー」の記者懇談会で涙“私にとって特別な作品”

Girl's Dayのヘリが、「『ビクトリー』は私にとって特別な作品だ」と語り、涙を流した。映画「ビクトリー」(監督:パク・ボムス)のマスコミ試写会が8月5日、ソウル龍山(ヨンサン)区CGV龍山アイパークモールにて開かれた。映画の上映後に行われた記者懇談会には、ヘリ、パク・セワン、イ・ジョンハ、チョ・アラムと監督パク・ボムスが出席した。14日に公開される「ビクトリー」は、情熱だけはある初心者で構成されたチアリーディングサークル“ミレニアムガールズ”が、エキサイティングなダンスと音楽で皆を応援する物語を描いた作品だ。

ダンサー志望のピルソン役のヘリ、カッコつけるのが好きなソウルメイトのミナ役のパク・セワン、巨済(コジェ)商業高校のゴールキーパー・チヒョン役のイ・ジョンハ、真面目なチアリーディング・リーダーのセヒョン役のチョ・アラムまで、人気俳優が総出動し、爽やかな魅力とケミストリー(相手との相性)で今年の夏に韓国の劇場を明るく楽しいエネルギーで盛り上げる予定だ。特に、1999年の自由でユニークな世紀末の感性とキム・ウォンジュンの「SHOW」、NRGの「I can do」、DIVAの「Why Calling」、TURBOの「TWIST KING」、DEUXの「Turn Around And Look At Me」など、一世を風靡した歌手のプレイリストまでたっぷりと盛り込み、思い出を振り返ると同時に新たな楽しさを届けるものと期待されている。この日、記者会見が始まってすぐに涙を流したヘリは、「『ビクトリー』は本当に不思議だ。私1人で脚本を読んだ時は涙を流したことがなかったのに、俳優の皆さんと全員で読み合わせをした時は、感情を抑えられなくて、読み合わせができないほど、胸がいっぱいになった」と話した。続けて、「映画の公開を待ちながら、役者たちとこんな話をした。観客の皆さんに過去に、女子高生の時代に戻ったような感覚を味わってもらいたいと。また、1位になるのが全てではなく、それ以外のことへの感謝の気持ちを感じてほしいと……」と、作品を通じて伝えたいメッセージを明かした。ピルソンについては、「このように私の感情が激しくなるのを見ると、私にとっては特別なキャラクターだったのだと思う」とし、「私にとってはすごく難しい人物だった。でも、監督と制作会社の方々が大きな信頼を寄せてくださって、ピルソンに近づいていった。この人が持っている情熱と純粋さが好きだったし、その純粋さがきれいだと思った。観客の皆さんにもこの情熱が伝わってほしい」と語った。また、ヒップホップダンスとチアリーディングを一緒に演じたことについて「基礎からダンスを習い直した。特に、チアリーディングはスポーツだと思うほど、体力的に大変だった。でも、すべての出演者が代役なしで演じたので、特別な記憶がある」と、愛情を見せた。さらに、イ・ジョンハとの初々しいロマンスについては、「彼を初めて見たとき。『どこでこんな人をキャスティングしたんだろう?』と思うほど、とても健康的なエネルギーを貰った」と、語った。これについてイ・ジョンハは「とても明るくてポジティブな現場だった。ヘリ先輩が気を配ってくれて、楽しく撮影することができた」と、感謝を伝えた。映画「ビクトリー」は韓国で8月14日に公開される。