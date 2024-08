ASTRO ユンサナ、ソロデビュー曲「Dive」のMVを公開！映画のような世界観に注目

ASTROのユンサナが、ソロアーティストとして本格的な活動に乗り出した。彼は本日(6日)午後6時、1stミニアルバム「DUSK」をリリース。アルバムのタイトルは“黄昏”や“犬とオオカミの時間”という意味を持ち、「ASTROの最年少メンバーから1人のソロアーティストに生まれ変わり、真の成長を遂げる」という抱負が込められている。トラックリストもまた、黄昏時から完全な夜を迎えるまでの時間の経過を表現している。明確な起承転結は、ユンサナならではの個性豊かな音楽カラーを強調した。

タイトル曲「Dive」は、ユンサナの訴えかけるようなボーカルと、オルタナティブR&Bサウンドの調和を堪能できる楽曲。最も幸せだった思い出を刹那の夕焼けに例え、シネマティックなムードを演出している。この他にも、今回のアルバムには自作曲「狐星」、愛する人との別れによる恋しさと後悔を歌った「Losing My Mind」、ソウルフルな旋律が夕暮れの空を連想させる「BITTERSWEET MISTAKE」、ダイナミックな歌声が際立つパフォーマンスナンバー「BLEEDING」、雨音が聞こえてくるかのような「Rain Down On Me」と、完成度の高い6つの楽曲が収録された。デビュー8年目を迎えソロデビューを果たしたユンサナは、「DUSK」を通じてアーティストとしての実力を惜しみなく披露してゆく予定だ。これまで見せたことのなかった唯一無二の音楽カラーと新たな魅力には、大きな関心が集まっている。