ºûÀ¸Í¥²Ö¡¢¸ÞÎØ¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤â¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ²ñ¸«
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥´¥ë¥Õ½÷»Ò¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤È»³²¼ÈþÌ´Í¤¬6Æü¡¢²ñ¾ì¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÏÊì¤ÎÊì¹ñ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ9°Ì¤À¤Ã¤¿ºûÀ¸¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¶¥µ»¤Ï7Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î2Ç¯Ï¢Â³Ç¯´Ö½÷²¦¤Ç½é½Ð¾ì¤Î»³²¼¤Ï¡¢ÃË»Ò¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤«¤é¡Ö½÷»Ò¤Ï¶â¥á¥À¥ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2¿Í¤Ï²ñ¸«¸å¡¢Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£