10月12日・13日に開催される、くるり主催の音楽イベント<京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園>の出演者第二弾が発表となった。追加発表となったのは、10月12日(土)に菊池亮太、10月13日(日)にフジファブリックの2組。この発表を受け、初日の10月12日は菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるりの6組、そして、二日目の10月13日はフジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、milet、くるりの5組の出演が決定した。

ライブ・イベント情報

<京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園>





10月12日(土)菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるり and more…

10月13日(日)フジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、milet、くるり and more…

公演日:2024年10月12日(土)13日(日) 開場10:00 / 開演:12:00

会場:京都梅小路公園 芝生広場(〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3)

問い合わせ:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(10:00〜18:00 *日祝休)

オフィシャルサイト: https://kyotoonpaku.net/2024/

[チケット情報]

オフィシャル2次先行受付:7月31日(水)18:00〜8月15日(木)23:59

前売り¥11,000(音博シート付)/ 当日¥13,000(音博シート付)

学生チケット:前売り¥8,500(音博シート付)/ 当日¥9,500(音博シート付)

2日間通しチケット¥19,000(音博シート付)/ 2日間通し学生チケット¥15,000(音博シート付)

ホテル宿泊付きチケット:詳細後日発表

https://eplus.jp/kyotoonpaku/

<京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園>出演:10月12日(土)菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるり and more…10月13日(日)フジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、milet、くるり and more…公演日:2024年10月12日(土)13日(日) 開場10:00 / 開演:12:00会場:京都梅小路公園 芝生広場(〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3)問い合わせ:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(10:00〜18:00 *日祝休)オフィシャルサイト: https://kyotoonpaku.net/2024/[チケット情報]オフィシャル2次先行受付:7月31日(水)18:00〜8月15日(木)23:59前売り¥11,000(音博シート付)/ 当日¥13,000(音博シート付)学生チケット:前売り¥8,500(音博シート付)/ 当日¥9,500(音博シート付)2日間通しチケット¥19,000(音博シート付)/ 2日間通し学生チケット¥15,000(音博シート付)ホテル宿泊付きチケット:詳細後日発表https://eplus.jp/kyotoonpaku/

クラウドファンディング情報

期間:8月5日(月)18:00〜10月18日(金)23:00

詳細:https://readyfor.jp/projects/onpaku2024

期間:8月5日(月)18:00〜10月18日(金)23:00詳細:https://readyfor.jp/projects/onpaku2024

ライブ・イベント情報

<くるり ライブハウスツアー2024>

8月8日(木) 山口・周南 RISINGHALL 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp

8月10日(土) 熊本・B.9 V1 開場 17:15 / 開演 18:00

問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp

8月12日(月祝) 鹿児島・CAPARVO HALL 開場 17:15 / 開演 18:00

問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp

8月14日(水) 大分・大分 DRUM Be-0 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp

8月22日(木) 神奈川・横浜 BayHall 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp

8月31日(土) 沖縄・音市場 開場 17:15 / 開演 18:00



チケット【前売料金】

●スタンディング \6,900(税込)※入場時別途ドリンク代

●学生割引 \5,000(税込)/ 学割対象:大学生OK【入場時学生証提示】※入場時別途ドリンク代

<くるり ライブハウスツアー2024>8月8日(木) 山口・周南 RISINGHALL 開場 18:15 / 開演 19:00問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp8月10日(土) 熊本・B.9 V1 開場 17:15 / 開演 18:00問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp8月12日(月祝) 鹿児島・CAPARVO HALL 開場 17:15 / 開演 18:00問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp8月14日(水) 大分・大分 DRUM Be-0 開場 18:15 / 開演 19:00問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp8月22日(木) 神奈川・横浜 BayHall 開場 18:15 / 開演 19:00問い合わせ:ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp8月31日(土) 沖縄・音市場 開場 17:15 / 開演 18:00チケット【前売料金】●スタンディング \6,900(税込)※入場時別途ドリンク代●学生割引 \5,000(税込)/ 学割対象:大学生OK【入場時学生証提示】※入場時別途ドリンク代

そして、京都音博では2018年からクラウドファンディングに挑戦しているが、7年目を迎える2024年もクラウドファンディングを実施することが決定。「資源が“くるり”プロジェクト」と題し、2022年から梅小路公園に「食品由来の廃棄物から堆肥を作るための“コンポスト”」の設置を行うなど、環境・文化・音楽をイベントを通じ繋いできた。従来の音楽フェスではほとんど前例のない、ごみを価値ある資源に変える試みを通して、18年間、ファンと一緒に作ってきた“音博“という場所を守ることを目的としている。