くるり、主催イベント＜京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園＞出演者第二弾発表＆クラウドファンディング開始
10月12日・13日に開催される、くるり主催の音楽イベント＜京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園＞の出演者第二弾が発表となった。追加発表となったのは、10月12日（土）に菊池亮太、10月13日（日）にフジファブリックの2組。
この発表を受け、初日の10月12日は菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるりの6組、そして、二日目の10月13日はフジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織（ももいろクローバーZ）feat. 武部聡志、milet、くるりの5組の出演が決定した。
ライブ・イベント情報
出演：
10月12日（土）菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるり and more…
10月13日（日）フジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織（ももいろクローバーZ）feat. 武部聡志、milet、くるり and more…
公演日：2024年10月12日（土）13日（日） 開場10:00 / 開演：12:00
会場：京都梅小路公園 芝生広場（〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3）
問い合わせ：キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888（10:00〜18:00 ＊日祝休）
オフィシャルサイト： https://kyotoonpaku.net/2024/
[チケット情報]
オフィシャル2次先行受付：7月31日(水)18:00〜8月15日(木)23:59
前売り￥11,000（音博シート付）/ 当日￥13,000（音博シート付）
学生チケット：前売り￥8,500（音博シート付）/ 当日￥9,500（音博シート付）
2日間通しチケット￥19,000（音博シート付）/ 2日間通し学生チケット￥15,000（音博シート付）
ホテル宿泊付きチケット：詳細後日発表
https://eplus.jp/kyotoonpaku/
クラウドファンディング情報
詳細：https://readyfor.jp/projects/onpaku2024
ライブ・イベント情報
8月8日(木) 山口・周南 RISINGHALL 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp
8月10日(土) 熊本・B.9 V1 開場 17:15 / 開演 18:00
問い合わせ：キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp
8月12日(月祝) 鹿児島・CAPARVO HALL 開場 17:15 / 開演 18:00
問い合わせ：キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp
8月14日(水) 大分・大分 DRUM Be-0 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp
8月22日(木) 神奈川・横浜 BayHall 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp
8月31日(土) 沖縄・音市場 開場 17:15 / 開演 18:00
チケット【前売料金】
●スタンディング \6,900(税込)※入場時別途ドリンク代
●学生割引 \5,000(税込)/ 学割対象:大学生OK【入場時学生証提示】※入場時別途ドリンク代
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