企業と求職者の効果的マッチングを実現！トーコン「AI無料診断ツール」

トーコンは、企業様の採用支援の一環として新たに開発した「AI無料診断ツール」の提供を開始します。

これに伴い、2024年8月6日(火)および7日(水)に、【AI無料診断特典付き】のセミナーを開催します。

トーコン「AI無料診断ツール」

セミナー詳細URL:

https://tokon.co.jp/news/info/14801/

■新サービス「AI無料診断ツール」について

従来は求人広告を取り扱う広告会社が原稿を作成し各サイトに掲載しておりましたが、Indeedが提供する求人配信プラットフォーム「Indeed PLUS」の登場により、Indeed PLUSと連携している複数の求人サイトの中から自動で最適な求人サイトに求人が掲載される*ようになったことから、個別に出稿依頼をせず、企業様が自身で原稿を作成することが増えました。

*当該連携求人サイトのうち求人の内容・特性や閲覧・応募状況等に照らしてIndeedが最も当該求人に相応しいと判断した連携求人サイトへ自動掲載します。

さらに近年、求職者が求人を選ぶ際の視点が多様化し、企業側の採用活動も一層難しくなっています。

金銭的報酬だけに留まらず、仕事のやりがいや自己成長といった非金銭的報酬も含めて従業員の報酬とする「トータル・リワード」の考え方が広がったことで、求人広告においても自社で働く魅力を求職者に対して適切にアピールする必要があります。

Indeed PLUSについて

そこでトーコンでは、企業と求職者のマッチングをより効果的に行うために、求人内容を診断・改善するAIツールを開発しました。

求人広告事業に携わり間もなく60期を迎えるトーコンのノウハウが詰まったこのツールを使用することで、企業は求人原稿の効果を最大限引き出すことが可能となります。

なお、2024年9月末まではIndeed運用手数料無料のキャンペーンも実施しています。

■セミナー概要

名称 : 【AI無料診断特典付き】効果的な求人原稿でマッチした人材を確保

Indeed PLUSを最大活用セミナー

開催日時: 2024年8月6日(火)、7日(水) 11:00〜12:00

場所 : オンライン(Zoom)開催

参加費 : 無料

人数 : 100名(先着順)

申し込み: 下記ページ内に記載されているエントリーフォームよりお申し込みください

URL :

https://tokon.co.jp/news/info/14801/

<セミナー内容>

セミナーでは、「トータル・リワード」を含めた最新の求人市場トレンドについて解説するほか、実際の企業事例をもとに、求人原稿の改善ポイントを紹介。

さらにAIツールを用いた求人原稿の診断方法や、Indeed PLUSを最大限に活用するためのポイントを詳しく解説。

また、参加者には無料でAI診断を体験していただける特典も用意しされています。

