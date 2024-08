川崎Fの女性向けイベント『Are You LADY?』を奥田明日美が大満喫してみたら笑顔がたくさん撮れた件

こんにちは! 奥田明日美です。私は川崎フロンターレの応援番組MCとしてU等々力で毎試合取材しています。今シーズン、チームは苦しい戦いが続いていてファン・サポーターの皆さんも私もちょっとやきもきしちゃうことが多いのですが…、このほど、そんな気持ちを吹き飛ばす素敵なイベントが試合前にあったので、「これは私がレポートしてフロンターレの楽しさをお伝えするしかない!」という勝手な使命感を抱いてサッカーキングに寄稿することにしました。

応援番組MC大集合!!『ガールズトークin U等々力』



私だけが知っている!! 「選手に思わずきゅんとした話」



「弟にするならどの選手?」



実はドキッとしてます!! 「異性のきゅんとする仕草」



中村憲剛さんが“リアルフォトスポット”に!?

推しを全力後押し!! 『推しうちわづくり体験』

おしゃれは指先から!! 『ネイルサロンブース』

らくらく浴衣で夏のサッカー観戦!!

憧れの選手にお姫様抱っこされちゃう!? 推し活フォトパネル

川崎フロンターレSSガールズにインタビュー

イベント『Are You LADY?』の写真を一挙公開

そのイベントは7月14日のセレッソ大阪戦の試合前に開催された『Are You LADY?』。女性サポーターが主役のイベントかつ私も最近はまっている写真関連の催し物もたくさんあって、シャッターチャンスがたくさんありました。写真多めでお伝えしますね。こちらのコーナーではステージトラックにて、フロンターレの楽しさを日々発信している応援番組の女性MCたちが集結してガールズトークを繰り広げました。参加したのは、進行役として山口真奈さん(FM Salus『Music Frontier』元MC)、ゲストに阿井莉沙さん(iTSCOM『SukiSukiFrontale』番組MC)、新保里歩さん(川崎フロンターレ公式リポーター / tvk『ファイト!川崎フロンターレ』リポーター)、そして私、奥田明日美(ラジオ日本『奥田明日美のハッピーフロンターレ!』パーソナリティ)というメンバー。コンセプト通り、いつも記者控室であれこれ話していることと全く変わらないトークを展開…と言いたいところですが、『Are You LADY?』イベントに合わせたトークテーマが与えられました。普段の応援番組MCたちは、試合前の「これから戦うぞ!」という戦闘モードでスタジアムにいるため、きゅん要素のある会話にはならないのです(笑)でも、「え!? 莉沙さんってそう思ってたの!?」、「里歩ちゃん目線のきゅんポイントはそこなんだ!」と、いつもと違う雰囲気のお話が聞けて実はステージ上できゅんしていました。言わずとしれたクラブのレジェンドで現在はFrontale Relations Organizer(FRO)として活動する中村憲剛さんにもお会いできました。“リアルフォトスポット”としてサポーターとの撮影を楽しんだほか、トークショーのステージに登場したり、場内の催しを自ら撮影してまわるなど精力的に活動していました。実はこの日のイベントに向けて、事前にファン・サポーターの皆さんから中村憲剛さんの現役時代の写真を募集し、最も多かった年代のユニフォームを中村憲剛さんが着用して抽選で一緒にツーショット撮影できる、という企画もありました。やはり、歴代ユニフォームの写真で最も多かったのは、初優勝時の2017年のもの。写真が投稿された感想を聞いてみると「たくさんアップされているのを1枚1枚見て、みんなに愛されてるな〜と思いました(笑)」と、ファン・サポーターの想いを受け、照れて笑顔があふれていましたよ。“推し活”の必需品、うちわをつくるコーナーも。世界に1つ、自分だけのオリジナルうちわで応援の気持ちを伝えるべく、レディーのみなさんが思い思いの工作を楽しんでいましたよ。このブースでは、SHISHAMOを入口にフロンターレが好きになったというレディーに会うことができました。SHISHAMOといえば、フロンターレとも縁の深いガールズバンド。この女性は、6月末に川崎市制100周年を記念して行われた等々力球場のフェスに出演したSHISHAMOも見に行っていたそうです。ガールズバンドをきっかけにレディーのファンが増えているのはうれしいです。さらに、小さな女の子の姿もあって、推し活が老若男女全体に浸透していることを感じました。遠野大弥選手を推している、という女の子にその理由を聞いてみると「チームが苦しいときにも走ってくれるから」。一生懸命戦う遠野選手を、作ったうちわで後押ししてあげてね。推し活をするとき、ネイルも推しに関係するドレスアップができていたらテンションが上がりませんか? ということでフロンターレ仕様のネイルを手に入れた女子を激写してみました。とってもかわいいです!今回が初めてのネイル体験という女の子は、ネイリストのお姉さんと相談しながらデザインを決めていました。横には、その様子をそっと見守るお母さん。「本人がとっても気に入っているので良かったです」と、フロンターレがきっかけで娘さんが大人のレディーに近づいているのをご覧になっていました。母から娘へレディーが伝わった貴重な瞬間だったのかもしれません。夏のイベントの定番衣装といえば、やはり浴衣ですよね。「着付けが大変そう」「持ってないから着る機会がなかなかない」という方にぴったり、車いすを使っている方も簡単に着られるユニバーサルデザインの浴衣を試着させていただきました。ほんの1分ほどで上記写真右のような完成系になりました。ぱっと見しっかり着付けしたのと同じですが、スナップボタンなどで本当に手軽に着られます。やっぱり浴衣は気持ちが上がるし楽しかったです! 夏祭りやサッカー観戦など、非日常の瞬間にこうした気持ちの上がる勝負服を手軽に着られるのって、最高ですよね! グッズ化希望(笑)推しの選手たちと夢の撮影ができるフォトパネルのコーナーにはたくさんのサポーターの皆さんが列をつくっていました。レディーだけでなくメンズもお姫様抱っこ撮影にトライするなど、大人気スポットでした!特に、お姫様抱っこパネルは2種類あり、ファンウェルメスケルケン際選手と山田新選手というタイプの異なるイケメンでした。もちろんどちらも撮影できたのですが、なんとなく肌感として際選手のパネル前にはレディーが多く、山田選手のパネル前には男性が多かった気がします(奥田調べ)。『Are You LADY?』の開催に合わせて、15歳以下の女子チーム『川崎フロンターレSSガールズ』が来場していました。試合前に場内でサポーターに挨拶した際には温かい拍手を送られていましたよ!実は『奥田明日美のハッピーフロンターレ!』(ラジオ日本、日曜16:50-17:00)の取材でSSガールズの初代キャプテン・佐藤朱莉(さとう・あかり)選手にインタビューさせていただきました。詳しいことは番組をチェックしていただければと思いますが、SSガールズをどういうチームにしていきたいか伺ったところ「(女子がサッカーをしていることは)意外って言われますけど、カッコいいとも言われてうれしいので、もっといろんな人にサッカーをしてほしいです。その上で、フロンターレのこのチームに入ってくれるとうれしいです」とコメントしてくれました。フロンターレサッカーの新たな歴史を切り拓く、カッコいい女の子たちに元気をもらいました。未来のなでしこジャパンも素敵だし、どんなキャリアを選んでも彼女たちが日本を引っ張る存在になってくれるんじゃないか、とお姉さんはわくわくでいっぱいです。ここまで、『Are You LADY?』のイベントの様子を写真たっぷりでお届けしてきましたが、いかがでしたか? レディーたちが笑顔いっぱいで、はつらつとしたパワーあふれる写真がたくさん撮れました。このスタジアムの雰囲気が少しでも伝わっていたらうれしいです。私はラジオの応援番組を担当しているので、声で楽しさをレポートするのはもちろんのこと、最近はまっている写真での発信も、もっともっと出していけたらと思っています。振り返るとこの日は400枚もシャッターを切っていたんですが、撮ること自体はもちろん、カメラを持ってスタジアムをまわったことで気づいた点もたくさんありました。後編ではサッカーの試合の新たな観戦体験という視点でこの日のことを振り返って見たいと思います。お楽しみに! 以上、奥田明日美でした。[写真]=奥田明日美 / 金田慎平