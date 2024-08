このピンク色のニューバランス、日本限定の特別な一足なんだって！イギリス製の上質なスニーカーをGETしちゃお

Made in U.K.モデルが、カンブリア海岸沿いのフリンビーからスタートし、その後世界の各地へと旅することを記念して作られたといいます。北アメリカ、日本、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、中国の地域ごとに、それぞれで選ばれたニューバランスのパートナー店舗のみで限定販売されるという、スペシャルなスニーカーなんです。日本には『ピンク』のカラーが展開され、スニーカーセレクトショップ「atmos」が独占販売。この特別感たっぷりな一足を、スニーカー好きさんは見逃すわけにいきません!「991v2」ってどんなスニーカー?2001年に登場し、Made in U.K.ならではの最高品質の象徴として人気を博してきた「991v1」を継承する、「991v2」。クラシックなピッグスキンスエード、メッシュなどの洗練されたデザインと、衝撃を吸収する「ABZORB SBSポッド」や「ENCAP」など、抜群の履き心地を叶える機能性を組み合わせた一足です。タンラベルには、イギリスで設計・製造された最初の「99X」シリーズモデルとして、ニューバランスのフリンビー工場で生まれたことを示す「Made in England」の文字が入っているのもポイント。オリジナルの「991v2」のDNAを受け継いだ本作では、ピッグスエードの鮮やかなカラーリングに加え、ワッフルホールのメッシュや反射素材の「N」ロゴなどを配し、とっても印象的な見た目に仕上がっていますよ。日本限定のピンクカラーがおしゃれすぎ…!日本で展開される「New Balance U991KP2」(税込3万7400円)は、鮮やかなピンクカラーが新鮮で、主役級の存在感を放ちます。メッシュ部分はブラック、ソールはグレーの配色で、ちょっぴりクールな印象。服装がシンプルになりがちな夏にも、色味が重たくなりがちな秋冬のスタイルにもハマりそうです。他のアイテムでもさりげなくピンク色を取り入れると、より統一感のあるおしゃれなスタイリングが完成しますよ。抽選販売に応募しよご紹介した「New Balance U991KP2」は、8月5日(月)10:00〜13日(火) 8:59の期間、抽選応募を受け付け中。8月14日(水)より、東京・atmos千駄ヶ谷店、池袋店にて販売されます。日本のatmosのみでゲットできる希少なスニーカーを、ぜひお見逃しなく!atmos オンラインストアhttps://www.atmos-tokyo.com/参照元:Foot Locker atmos Japan合同会社 プレスリリース