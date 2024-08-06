【J2順位表】中断明けから上位変動 横浜FC“逆転勝利”で首位浮上 清水＆長崎は敗戦
中断期間明け、3週間ぶりに行われたサッカーJ2リーグ。第25節の10試合が、3日（土）、4日（日）に開催されました。
横浜FCが後半アディショナルタイムの2ゴールで、ジェフユナイテッド千葉に逆転勝利を飾り首位浮上。清水エスパルスはベガルタ仙台に、V・ファーレン長崎は水戸ホーリーホックに敗れ勝ち点を伸ばすことはできず。またV・ファーレン長崎の無敗記録は『22』でストップしています。
ヴァンフォーレ甲府は完封勝利で、リーグ戦11試合ぶりの勝利。栃木SCも完封勝利を飾り、18位に浮上。J2残留圏の17位水戸ホーリーホックとの勝ち点差は『2』となっています。
【J2第25節結果】
◆横浜FC 2−1 千葉（ニッパツ三ツ沢球技場）
得点【横浜FC】村田透馬（後半45分+1分）伊藤翔（後半45分+2分）【千葉】エドゥアルド（前半42分）
◆仙台 2−1 清水（ユアテックスタジアム仙台）
得点【仙台】中島元彦（前半4分）長澤和輝（後半7分）【清水】宇野禅斗（前半38分）
◆甲府 1−0 群馬（正田醤油スタジアム群馬）
得点【甲府】内藤大和（後半38分）
◆岡山 1−1 山形（シティライトスタジアム）
得点【岡山】鈴木喜丈（後半8分）【山形】土居聖真（後半12分）
◆山口 2−0 大分（維新みらいふスタジアム）
得点【山口】河野孝汰（前半38分）ヘナン（後半35分）
◆徳島 1−0 愛媛（ニンジニアスタジアム）
得点【徳島】坪井清志郎（前半23分）
◆水戸 2−1 長崎（トランスコスモススタジアム長崎）
得点【水戸】長澤シヴァタファリ（前半17分）中島大嘉（後半4分）【長崎】マテウス ジェズス（前半45分+2分）
◆栃木 2−0 熊本（えがお健康スタジアム）
得点【栃木】大森渚生（前半12分）宮崎鴻（後半17分）
◆藤枝 3−2 鹿児島（白波スタジアム）
得点【藤枝】シマブク カズヨシ（前半35分）千葉寛汰（前半45分）久富良輔（後半13分）【鹿児島】オウンゴール（前半28分）有田光希（後半35分）
得点【いわき】谷村海那（前半4分、後半24分）