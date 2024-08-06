¡Ö²¿¸Î¾Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×ËâºÀÅÍ¤ÎÆî¹ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Ü¥«¥·¤¬¡Ä à¥¿¥È¥¥¡¼á¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿±þ¡Ö°úÂà¤â¤·¤¿¤·¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×
¡¡¸µK-1À¤³¦²¦¼Ô¤ÎËâºÀÅÍ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌðÂô¿´¤ÈÆî¹ñ¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡²Æì¸©¤ÎÀÐ³ÀÅç¤òË¬¤ì¤¿ËâºÀÅÍ¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¹Ä¼£¤é¤ÈÎ¹¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¾Ò²ð¡£¥Ñ¥é¥»¡¼¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Ìë¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£ÌÏÍÍ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¿´¤â¡ª¡×¤È¤·¤ÆºÊ¤ÎÌðÂô¤È¿åÃå»Ñ¤ÇÉ×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£±¦¼ê¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢º¸Â¼ó¤Ë¤Ï¥Ü¥«¥·¤ÎÍÍ¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËâºÀÅÍ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤À¤Ê¡£±ü¤µ¤óÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö²¿¸Î¾Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¤â¡¼°úÂà¤â¤·¤¿¤·¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¯¤é¤¤Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¡ª¡ª¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¤ÏÀ¤ÏÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âËâºÀÅÍ¤ÏËâºÀÅÍ¡×¡Ö¥¬¥Á¤ÊËâºÀÅÍ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËâºÀÅÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤âº¸Â¼ó¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤Ü¤«¤·¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£