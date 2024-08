Bialystocksが、3rdアルバム『Songs for the Cryptids』を10月2日にリリース。あわせて、新たなアーティスト写真も公開された。

1年8カ月ぶりとなる本作には、CM『ソフラン エアリス』に書き下ろされた「頬杖」、株式会社明電舎『「電気よ、動詞になれ。」《浄化しろ。》篇』CMソング「Branches」、ドラマ『きのう何食べた? Season2』(テレビ東京)エンディングテーマ「幸せのまわり道」、ドラマ『RoOT / ルート』(テレビ東京)オープニングテーマ「近頃」を含む、全10曲が収録される。

CD+Blu-ray盤には、2023年9月に行われたツアー『Bialystocks 2nd Tour 2023 - EX THEATER ROPPONGI』ファイナルを収録。こちらは、Bialystocksのジャケットデザインも手掛けるa.n.によるBlu-rayオリジナルカットも収録された、特別編集版となる予定だ。今回の発表と合わせて、『Songs for the Cryptids』のジャケット写真も公開。「頬杖」からジャケットデザインを担当しているa.n.が制作した。

なお、アルバムのリリースに向けて、『スペースシャワーTV』ではBialystocksのコンテンツを3カ月連続でオンエア。8月29日21時にはその第1弾として、2024年6月28日に行われたTOKYO DOME CITY HALL公演の模様が放送される。

10月からはアルバムの発売を記念し、全国7カ所を回る自身最大規模のライブハウスツアーを開催。チケットは各プレイガイドにて販売中だ。

(文=リアルサウンド編集部)