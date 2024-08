MAMAMOO ムンビョル、自ら作詞した新曲も！1stフルアルバムのリパッケージ盤の詳細が明らかに

MAMAMOOのムンビョルが、リパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」をリリースする。MAMAMOOの公式X(旧Twitter)には本日(6日)0時、「Starlit of Twinkle」のトラックリストが公開された。青いアナログレコードのイラストは、爽やかな夏の雰囲気を演出している。同アルバムは、ムンビョルが2月に発売した1stフルアルバム「Starlit of Muse」のリパッケージアルバムだ。「Starlit of Muse」が“ムンビョル(ミューズ)によって完成した作品(星明かり)”だったとすれば、「Starlit of Twinkle」は“星明かりとなった作品の1つひとつが集まって再び輝く”という意味を持つ。

リパッケージ盤のリリースに際して、「Starlit of Muse」の既存の収録曲はもちろん、タイトル曲「Is This Love?」「Backpack」「Dear.」「TOUCHIN&MOVIN(English Ver.)」を新たに収録。LP盤には、新曲のインストゥルメンタルバージョンも限定収録される。さらに、音楽配信サイトでは「Is This Love?(Sped Up Ver.)」を限定公開。LP盤とは異なるタイトル曲の魅力に触れることができる。1stフルアルバムのダブルタイトル曲の1つ「TOUCHIN&MOVIN」を手掛けたキム・ミンギ、パク・ヒョンギュは、今回のタイトル曲の制作にも参加した。ムンビョル自身も新曲「Backpack」と「Dear.」の作詞を手掛けている。様々なジャンルにチャレンジし、成長を繰り返してきた彼女が「Starlit of Twinkle」でどのような音楽とパフォーマンスを披露するのか。今後の活躍には大きな関心が寄せられている。「Starlit of Twinkle」は、21日午後6時に各音楽配信サイトを通じてリリースされる。