8月6日(火)に配信リリースされた帝国喫茶の新曲「会いたいんだよ」のミュージック・ビデオが公開された。杉浦祐輝(G, Vo)の作詞作曲による「会いたいんだよ」は、7月から始まった3ヶ月連続シングルの第2弾に当たる楽曲だ。ミュージック・ビデオは、真夏の夜に撮影されたメンバーのライブシーンと、歌詞にリンクしたドラマパートが融合した内容で、楽曲の世界観を描いている。映像の監督を務めたのは若手映像作家として注目されている郄木美杜だ。彼女はこれまでにconton candy「ファジーネーブル」やあの率いる4人組ロックバンドI'sの「永遠衝動」なども手掛けている人物で、帝国喫茶の作品では6作目のタッグとなった。

<帝国喫茶マンスリーライブ 2024 「LOVE & PEACE & MUSIC IN OUR NEW WORLD」>



@心斎橋Music Club JANUSOPEN/START 18:30/19:007月3日(水)LOVE編 杉崎拓斗 presents 終演8月6日(火)PEACE編 杉浦祐輝 presents9月6日(金)MUSIC編 疋田耀 presents※ライブは作詞作曲を務めるメンバーそれぞれの楽曲を公演ごとにフィーチャーする内容を予定。チケット代: 3,800円(税込/ドリンク代別)9月6日(金)公演のみチケット一般発売中イープラスhttps://eplus.jp/teikokukissa/ローソンチケットhttps://l-tike.com/teikokukissa/チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/teikokukissa/