Ž¢¼«Á³¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤«¡¢Å¨¤Ë²ó¤¹¤«Ž£¡Ä¾¡»³¸æ½êCC¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò¼Â´¶¡£Ž¢90ÀÚ¤ê°ÂÄêŽ£¤Î¸°¤È¤Ê¤ë²¼È¾¿È¼çÆ³¤ÏÆ»È¾¤Ð¤Ç¡Ä
¡¡À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Î¥´¥ë¥Õ´ë²èŽ¢¥¹¥³¥¢100¡¢90¡¢80¤ÎÊÉ¤ËÄ©ÀïŽ£¤Ïº£²ó¡¢90ÀÚ¤ê°ÂÄê¤òÌÜ»Ø¤¹É®¼Ô¤¬¡¢Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤³Ä®¤Î¾¡»³¸æ½ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥¯¡¼¥ëŽ¢¥´¥ë¥Õ¥Æ¥Ã¥¯Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹Ž£¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢À®²Ì¤È²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡Ä¡£
¡¡¢£ÀïÎ¬À¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¡¼¥¹¤Îæ«¤Ë
¡¡¡¡¾¡»³¸æ½êCC¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤µ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÇÀïÎ¬À¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£Ž¢¼«Á³¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤«¡¢Å¨¤Ë²ó¤¹¤«Ž£¡£¹¶Î¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ÆÁá¡¹¤Ë¤«¤ß¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡2ÈÖ¥Ñ¡¼4¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÓ¤¬¹¤¬¤ê¡¢±ü¤Ï¹â¤¤·¹¼Ð¤Ç¤µ¤é¤Ë±ü¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¡¼¤¬¤Û¤Ü¸«¤¨¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤·Á¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ž¢ÃÓ±Û¤¨¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¡£ÌÜÀþ¤¬¾å¤Ë¸þ¤¡¢µå¤ò¤³¤¹¤Ã¤Æ±¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£¤´Ãí°Õ¤òŽ£¡£Éû»ÙÇÛ¿Í¤ÎÂçÎ¤¹±Ç·¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÅª³Î¤À¤Ã¤¿¡£°Õ¼±Åª¤ËÌÜÀþ¤ò²¼¤²¡¢¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÄã¤¯¶¯¤¤ÃÆÆ»¤Î¥°¥Ã¥É¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥«¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ë¥«¡¼¥È¤òÁö¤é¤»¡¢Àä¶ç¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¡¼¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê°ìËÜÌÚ¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¡£ÂçÎ¤¤µ¤ó¡¢¤½¤ìÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á
¡¡¢£¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¡¡´°àú¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¡Ä¼ºË¾¤Ø
¡¡µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò°®¤ë¡£3ÂÇÌÜ¾¡Éé¤Ç¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡¢ÍßÄ¥¤Ã¤ÆÀµÌÌ¤ÎÌÚ¤ò±¦¤ËÈò¤±¤¿¥Õ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤¬¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤Ï±¦¤Ø¥·¥ã¥ó¥¯¡£¥°¥ê¡¼¥ó±¦¤Î¥¬¡¼¥É¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ï¤®¤ê¤®¤êÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸Â¤Ï¥Ð¥ó¥«¡¼¡¢±¦Â¤Ï¤¢¤´¤Î¹â¤¤¥é¥Õ¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¸µ¤ò¤Õ¤é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤éÊü¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¥À¥Õ¤ê¡¢ÂÇµå¤Ï¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ø¡£·ë¶É¡¢4¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬´°àú¤ÊÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¡¼¿¿¤óÃæ¤ÎÌÚ¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¤¿¼ºË¾¤ÏÂç¤¤¤¡£¤Þ¤µ¤ËŽ¢¼«Á³¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹Ž£¤È¼ê¤´¤ï¤¤¥³¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¢£¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¡¡À¨ÏÓ¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î¶ÚÆùÄË¤Ë
¥é¥¦¥ó¥ÉÁ°½µ¡¢¥´¥ë¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¡¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Î²ÝÂê¤ÏÁ°²ó¤â½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢±¦ÂÂ¦¤Ë½Å¿´¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤Ë¼ê¸µ¤è¤ê¤â¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬Àè¤Ë¹Ô¤¯¥Ï¥ó¥É¥ì¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£À¨ÏÓ¤ÎÃæÂ¼¹äÃÒ¥³¡¼¥Á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤¹°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¼È¾¿È¼çÆ³¤Çº¸ÂÂ¦¤Ë¤Ø¤Î½Å¿´°ÜÆ°¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¹¤ë¤È³Î¤«¤Ë¡¢²¼È¾¿È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°ºî¤¬Ï¢Æ°¤·¡¢¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¼ê¸µ¤è¤ê¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¯¤ë¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î½Å¿´°ÜÆ°¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥¹¥¤¥ó¥°²þÁ±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Îý½¬¾ì¤ä¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤¬¡¢½¾Íè¤È¤Ï²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡£ÍâÆü¤Ëº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆùÄË¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼È¾¿È¼çÆ³¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¶á¤Å¤¯ÎÉ¤¤·¹¸þ¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¢£¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¡¡Èô¤ó¤Ç¡¢»ß¤Þ¤ë¸ú²Ì¤¬¤¸¤ï¤ê
¡¡²¼È¾¿È¼çÆ³¤Èº¸ÂÂ¦¤Ø¤Î½Å¿´°ÜÆ°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÈôµ÷Î¥¤Î¿¤Ó¤À¡£
¡¡8ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Î¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ë¡£¥Ô¥ó¤Þ¤ÇÌó230㍎¤ò»Ä¤·¤¿£²ÂÇÌÜ¤Ïº¸¤Î¥¬¡¼¥É¥Ð¥ó¥«¡¼¼êÁ°¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ6ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó(£É)¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«µ÷Î¥¤¬½Ð¤Æ¥Ð¥ó¥«¡¼¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£6£É¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤é165㍎Á°¸å¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢10¡Á15㍎¤Û¤É¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡GDO¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¤ÏŽ¢¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¿¶¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤Î¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤ë¤«¤éÈôµ÷Î¥¤â¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¤ÏŽ£¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥¤¥¢¥ó¤ä¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤âŽ¢¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¸ú²ÌŽ£¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ê¡¢°Õ¿Þ¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸°Ê¾å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬»ß¤Þ¤ë¡£
¡¡º¸ÂÂ¦¤Ë½Å¿´¤ò°Ü¤¹¥¹¥¤¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¾åÈ¾¿È¤âÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤â¸½¤ì¤¿¡£¾¡»³¸æ½êCC¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥Ï¡¼¥Õ47¡£¥¹¥³¥¢Åª¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Î·Á¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤Ãû¤·¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢ºÇ¿·µ¡´ï¤ò¶î»È¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÆ°²è²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢²¼È¾¿È¼çÆ³¤Î½Å¿´°ÜÆ°¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤Îµ°Æ»¤â¼«Á³¤ÈÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ØÆ³Á°¸å¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÈæ³Ó¤·¤¿Æ°²è¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£º£²ó¤âŽ¢ÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³Ž£¡£ÁÇ¿Í¤Î»î¹Ôºø¸í¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÀµ²ò¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡¡¢£¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¡¡¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤«¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î·Ü¥¹¥Æ¡¼¥¤«
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¥«¥Ä¥µ¥ó¥É(1320±ß¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤È¥³¡¼¥Ò¡¼ÉÕ¤)¡£¤È¤ó¤«¤Ä¤È¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÍø¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£¿Íµ¤No.1¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼¹µ¤¨¤á¤Ç½÷À¤Ë´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÈé¤Î¾Æ¤ÌÜ¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Äê¿©(1320±ß)¡£
¡¡¢£¾¡»³¸æ½ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö
¡¡Åì¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¹Ô¶¶¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸(IC)¤«¤éÌó7Á¡£Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤³Ä®¾¡»³Âçµ×ÊÝ4108¡¢0930-32-3211¡£
¡¡