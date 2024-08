バンプレストから、子どもから大人まで幅広い世代に人気のゲーム『星のカービィ』のプライズグッズが登場!

高級感のあるお菓子モチーフが人気の「Paldolce collection」シリーズ第6弾は、プリンアラモードやアイスクリーム、クッキーといったおなじみの洋菓子がモチーフになっています。

バンプレスト「星のカービィ Paldolce collection vol.6」

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

登場時期:2024年8月6日(火)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全3種

サイズ:約8cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00002055/

今回紹介するのは、カービィとおなじみの洋菓子がモチーフになったフィギュア。

プリンの上をスケートしているカービィ、クッキー缶のクッキーをつまみ食いしているカービィ、大きなアイスに飛びつくカービィのかわいらしい3種のアソートです。

一番左はぷるぷるプリンアラモード。

カービィの頭の上にクリームとチェリーが乗っています。

ホイップクリームやキウイ、カービィのお顔形のチョコレートも添えられていてとっても豪華!

カラメルの部分がクリア素材でできているのもポイントです。

中央はカービィのとっておきアイスクリーム。

2段に重なったアイスを前に、目をキラキラと輝かせてうれしそう!

とろりと溶けたアイスの造形にもこだわりが光ります。

一番右はさくさく!つまみ食いクッキー缶。

四角い缶の中にはおいしそうなクッキーがいっぱい!

カービィが中に入ってつまみ食いをしています。

おいしそうなスイーツがモチーフになったフィギュア。

全部そろえて飾りたくなるかわいさです。

バンプレスト「星のカービィ Paldolce collection vol.6」は、2024年8月6日(火)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

