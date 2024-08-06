¶×ºù¤¬¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¡¦Æü²¼¤Ë´üÂÔ¡¡ÁêËÐ·Ð¸³¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤â¶»¤ò½Ð¤¹¡ÖÁêËÐ·Ð¸³À¸¤¤ì¤Ð¡×
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Ê26¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤¬´ôÉì»Ô¤Ç²Æ½ä¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿6Æü¡¢ÉÙ»³¡¦Å×ÇÈ½ä¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿Á°Æü¤Î9ÈÖ¤ËÂ³¤¯8ÈÖ¤Î¿½¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ê¿¸Í³¤¡Ê24¡á¶ÀîÉô²°¡Ë¡¢¹ë¥Î»³¡Ê26¡áÉð·¨Éô²°¡Ë¡¢ÌÀÀ¸¡Ê29¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤È¼è¤ê¡¢²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê32¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¤¿²Æ½ä¶È¤Î¼çÌò¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡11Æü¡¢»³·Á¸©Èø²ÖÂô»Ô¤Ç¤Î²Æ½ä¶È¤ÇÂÔË¾¤Î³®Àû¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÅöÃÏ¤ÏÉã¤Ç»Õ¾¢¡¦º´ÅÏ¥±ÖÖ¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦¶×¥Î¼ã¡Ë¤Î¸Î¶¿¡£ºòÇ¯8·î¡¢¾®·ë¤À¤Ã¤¿¶×ºù¤Ï·ë¾ëÍµ»ÔÄ¹¤é¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö¡Ê1Ç¯¸å¡ËÂç´Ø¤È¤·¤ÆÌá¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£º£Ç¯½é¾ì½ê¸å¤Ë¸øÌó¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢¡ÖÂç´Ø¤Ç¤½¤³¤ØÌá¤ì¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï»É·ã¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤È¤ê¤ï¤±¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó77¥¥íµé¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÆü²¼¾°¡Ê23¡Ë¤ÏÃæ³Ø¤Þ¤ÇÁêËÐ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Á´¹ñÃæ³Ø¹»Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¤½¤Î±ï¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ç·Î¸Å¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç¶»¤â½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶×ºù¤Ï¡¢¡Ö·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ·¿¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£º¹¤·¼ê¤Î»È¤¤Êý¤È¤«¡¢¼ã¤¤½°¤Ë¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¾åÈ¾¿È¤À¤±¤ÎÆ®¤¤¡£ÂÎ½ÅÌµº¹ÊÌ¤ÎÂçÁêËÐ¤È°ã¤¤¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÏÂÎ½ÅÀ©¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÎÏ¤Î¶¯¤¤³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤É¤¦ÂÐ¹³¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêËÐ·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£Â¾¤ËÎ¦¾åÃË»Ò1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÀîÃ¼³¡¿Í¡Ê25¡áÃæµþÂç¥¯¡Ë¤È¤âÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï8ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤¢¤ë¡¢Æü²¼¤Î·è¾¡¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£