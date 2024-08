ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営するZOZOと服のお直しサービス「キヤスク」を運営するコワードローブは、ZOZOが展開する生産支援プラットフォーム「Made by ZOZO」を通じて、ファッションブランドがZOZOTOWN上でインクルーシブウェアを受注販売できるサービス「キヤスクwith ZOZO」を8月10日に開始する。また、サービス開始に伴い「キヤスクwith ZOZO」で展開するアイテムの第一弾として、車椅子ユーザーの悩みに応えるインクルーシブウェアをZOZOTOWN上で販売する。

インクルーシブウェアとは、障がいの有無や体型の違い、性別などに関係なく、誰もが便利に使える「インクルーシブデザイン」の考え方を取り入れた服とのこと。厚生労働省の調査(厚生労働省 令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査))によると、日本の障がい当事者の総数(推計値)は1164.6万人とされ、国民の約9.3%に相当する。障がい当事者は、障がいの種類や程度によって一人ひとり異なるファッションの悩みを抱えており、毎日着る服を選ぶ際には「着やすさ」を優先せざるを得ず、その結果として服の選択肢が限られてしまっている。

そのような悩みを解決するため、ZOZOの生産支援プラットフォーム「Made by ZOZO」と、障がいや病気のある人への服のお直しオンラインサービスを提供する「キヤスク」が協業し、ファッションブランドに向けたインクルーシブウェアの受注生産「キヤスクwith ZOZO」を立ち上げた。

ZOZOは、サステナビリティステートメント「ファッションでつなぐ、サステナブルな未来へ。」を掲げ、コワードローブは「着たい服を着る日常を、すべての人に。」をスローガンに掲げている。「キヤスクwith ZOZO」に共感してもらえるファッションブランドと共にインクルーシブウェアの輪を広げていくことで、障がい当事者を含めたすべての人がファッションを楽しめる世界を実現していく考え。





800人を超える当事者へヒアリングをおこない、延べ300人以上の障がいや病気のある人に既製服のOne to Oneのお直しサービスを提供している「キヤスク」の知見を活かし、障がい当事者の服の悩みに応えるインクルーシブウェアを開発している。

第一弾として、車椅子ユーザーの悩みに応えるパンツを開発した。足に障がいがあっても着脱しやすくするために「腰から裾」または「腰から膝」まで開閉できるファスナーをパンツの両脇に取り付けている。さらに、「床ずれ」が発生しにくいように、体重によって圧迫される部分の皮膚が傷つくのを防ぐため、臀部には縫い目を作らない設計にした。

今後も障がい当事者の様々な服の悩みに応える、機能性とデザイン性をあわせ持ったインクルーシブウェアを開発していく予定だという。



「座っても立ってもかっこいい!車いすでも動きやすい魔法のデニムチェアーパンツ。サイドのファスナーで着替えがラクラク、ペットボトルから作られた地球にやさしい素材でできています(両開き4分)」

「Made by ZOZO」は、ZOZOTOWNでの受注後に最低1着から生産し、最短10日(「キヤスク with ZOZO」のアイテムは、ZOZOTOWNで受注後、最短14日で発送)で発送することができる生産支援プラットフォーム。デジタルでサプライチェーンを一気通貫し、異なるデザインの商品を同時に生産可能にする。これによって「販売してから作る」受注生産方式を実現し、ファッションブランドは在庫リスクゼロで多様な商品を提供できる。従来、ファッションブランドは障がい当事者一人ひとりのニーズに応えるためにはサイズや仕様など様々な種類の在庫を持つ必要があったが、「キヤスク with ZOZO」を利用し、あらかじめ複数のインクルーシブウェアのデザインを用意することで、商品の在庫を持つことなく販売をおこなうことができる。また、豊富な色展開を揃えることができるため、障がい当事者にとっても「自分好み」の服を選べるメリットがある。



「座っても立ってもかっこいい!車いすでも動きやすい魔法のチェアーパンツ。サイドのファスナーで着替えがラクラク(両開き9分)」

「マルチサイズ」とは、消費者がZOZOTOWN上で身長・体重を選択するだけで、豊富なサイズ展開の中から体型にあったサイズのアイテムを購入できるサービス。ファッションブランドは縦と横で異なるサイズの商品を生産することができるため、最大56サイズの商品展開が可能となっている。障がい当事者など一人ひとりにあった、着やすいサイズのアイテムを提供することができる。

座っても立ってもかっこいい!車いすでも動きやすい魔法のデニムチェアーパンツ。サイドのファスナーで着替えがラクラク、ペットボトルから作られた地球にやさしい素材でできています(両開き4分):1万4980円

商品名:座っても立ってもかっこいい!車いすでも動きやすい魔法のチェアーパンツ。サイドのファスナーで着替えがラクラク(両開き9分):1万1980円

(すべて税込)

[発売日]8月10日(土)

