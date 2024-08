去年のトレンド覚えてる？ 今年も来る（はず）トレンド解説8月号

日々移り変わるネットのトレンドワードたち。皆さんは去年の今頃はどんな言葉が話題になっていたのか覚えていますか?

2023年8月にトレンド入りしたワードをご紹介します。皆さんが覚えているトレンドはどのくらいあるでしょうか。

さらに、記事の最後では今年のトレンドに上がってきそうなキーワードを予測。2024年の8月を先取りできる! かも知れない解説記事をお届けします。

本記事ではそれぞれのトレンドワードにあわせたニコニ・コモンズの他、動画制作に役立つ素材のご紹介もしているのでぜひ動画作りの参考にしていただけると幸いです。

※ニコニ・コモンズとは、以下の機能でネット上の創作を促進するサービスです。

1.創作活動に使える素材などの「ライセンス」機能

2.ニコニコ上での創作の連鎖を「親作品・子作品」で記録

2023年8月16日〜31日のトレンドワードはコチラ

2024年8月のトレンド予想はコチラ

■8月1日

さくらみこ5周年

さくらみこさんは2018年8月1日にさくらみこプロジェクトの一環として活動開始し、同年12月にホロライブに加入しました。独特の活舌と言葉選びで多くの語録を生み出し、登録者数は200万人超。今年で活動6周年を迎えます。ニコニ立体にて公式MMDモデルが配布されています。(詳細はニコニコ大百科へ)

さくらみこさんのニコニ立体はコチラ

高海千歌生誕祭2023

高海千歌は『ラブライブ!サンシャイン!!』の登場人物で8月1日が誕生日。浦の星女学院の二年生で、前作『ラブライブ!』の主人公たちが結成したスクールアイドルグループμ’s(ミューズ)に憧れ、スクールアイドルAqoursを結成します。(詳細はニコニコ大百科へ)

高海千歌の『Brightest Melody (高海千歌 Solo Ver.)』他17曲がニコニコでも利用可能です! (詳細はニコニコ動画許諾楽曲検索へ)

VOICEVOX2周年

VOICEVOXは商用、非商用問わず無料で使用できるテキスト読み上げ、歌声合成ソフトウェア。「四国めたん」や「ずんだもん」など多くのキャラクターがあります。去年7月31日から8月15日に公式の投稿祭が開催され、今年も8月1日から8月14日に開催予定です。(詳細はニコニコ大百科へ)

VOICEVOX3周年文化祭についての詳細はコチラ

■ 概要

参加タグ:VOICEVOX3周年文化祭

動画内容:自由

・VOICEVOXキャラクターの使用

・他の音声合成ソフトの併用OK

・他の投稿サイトの同時参加もOK



■ 注意事項

・VOICEVOX並びに各キャラクターの規約遵守

(特にクレジットの記載!)

・公序良俗、ニコニコの規約に違反しない… - VOICEVOX (@voicevox_pj) July 2, 2024

■8月2日

バニーの日

8月2日はバニーの日。制定された記念日ではなく、自然発生的に生まれたミームです。愛称がバニーなので『TIGER&BUNNY』のバーナビー・ブルックスJr.が話題に上がることも。ちなみに8月21日もバニーの日、8月23日はバニーさんの日。(詳細はニコニコ大百科へ)

バニーガール姿になった初音ミクをフィーチャーしたDECO*27さんの楽曲、ラビットホールの音楽・動画素材は動画説明文から配布中!

『DECO*27 - ラビットホール feat. 初音ミク』

パンツの日

こちらは自然発生ではなく、下着メーカーの磯貝布帛工業(現在のイソカイ)が自社ブランド「シルビー802」の商品名から制定。後にトランクスメーカーのオグランも同日をパンツの日に制定。また、2023年にはワコールがパンツ総選挙を開催しています。

■8月3日

高坂穂乃果生誕祭2023

高坂穂乃果は『ラブライブ!』の登場人物で8月3日が誕生日。スクールアイドルグループμ’s(ミューズ)の発起人であり、リーダー的なポジション。前向きな性格とアイドルへの情熱で様々な困難を突破していきます。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月4日

モノノ怪

モノノ怪は主人公「薬売り」が様々な怪異との戦いと、怪異にまつわる人間模様を描いたアニメ作品です。極彩色の色使いや絵画的な表現で映像作品としても人気です。2023年8月4日に劇場版本編映像が初解禁されトレンド入り。『劇場版モノノ怪 唐傘』は2024年7月26日より劇場版公開されました。公開後に、劇場版モノノ怪が三部作であること、次回作『火鼠』が2025年3月14日公開されると情報解禁がありました。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月8日

世界猫の日

国際動物福祉基金が制定した記念日。イエネコから野生のヤマネコまで、すべての猫に対する意識を高め、助け、保護する方法を学ぶ日としており、現在はイギリスの非営利団体インターナショナル・キャット・ケアに記念日の管理運営を引き継いでいます。(詳細はニコニコ大百科へ)

「猫ミーム」の定番曲『dubidubidu』はニコニコでも利用可能です!(詳細はニコニコ動画許諾楽曲検索へ)

優木せつ菜生誕祭

優木せつ菜は『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の登場人物で8月8日が誕生日。アニメ、ラノベ、ゲームが大好きな熱狂的なアニオタ。公式情報の一部が隠されており、謎のある設定から様々な考察が飛び交いました。(詳細はニコニコ大百科へ)

優木せつ菜の『わちゅごなどぅー (2年生+侑 Ver.)』はニコニコでも利用可能です! (詳細はニコニコ動画許諾楽曲検索へ)

■8月11日

C104

夏冬2回開催される世界最大級の同人誌即売会「コミックマーケット」。その104回目となる「コミックマーケット104」が有明・東京国際展示場 (東京ビッグサイト)で8月11日から12日に開催。同人誌やコスプレの情報で今年もトレンドが賑わうことでしょう。(詳細はニコニコ大百科へ)

にじ甲2023

VTuberグループにじさんじのライバーたちが選手、監督となり『パワフルプロ野球』で戦う恒例企画「にじさんじ甲子園」。去年は11日から本戦が開催されトレンド入りしました。今年も本戦が8月10日から12日に開催されます。体調不良により昨年9月1日から活動休止していた舞元啓介さんが復帰する点も注目です。(詳細はニコニコ大百科へ)

山の日

「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」という趣旨の国民の休日。盆休みと繋げやすいため8月11日に制定されました。例年、山や自然に関する話題がトレンドに入りますが、今年は8月11日が日曜日のため12日に振り替えられます。(詳細はニコニコ大百科へ)

ニコニコでは、RTA(リアルタイムアタック)と登山を組み合わせてRTA(リアル登山アタック)と題してRTA風味の解説や動画構成を使用した、リアルな登山動画を投稿するカルチャーが存在します。

biimシステムをつかって、RTA(リアル登山アタック)動画に挑戦しよう。(biimシステムの素材はニコニ・コモンズへ)

■8月13日

左利きの日

左利きの日は、1990年に活動を開始したイギリスの「Left Handers Club」によって制定されました。日付は提唱者の誕生日から制定されています。左利きの人たち、特に左利きの子供たちが学校で直面する問題について、より多くの製品を作り、意識を高めることを目的としています。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月15日

終戦記念日

玉音放送が放送された8月15日を「戦没者を追悼し、平和を祈念する日」として、第二次世界大戦終戦の記念日としています。毎年、政府により全国戦没者追悼式が執り行われ、正午から1分間の黙とうが捧げられます。

メカクシ完了

楽曲『メカクシコード』の歌詞など、カゲロウプロジェクトの作中に登場するセリフ。同プロジェクトはじん(自然の敵P)さんの楽曲群と派生作品による世界観を共有したメディアミックスで、関連作品である小説、漫画『カゲロウデイズ』が8月14日と15日をループする内容のため、この日にトレンド入りしました。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月19日

四国めたん誕生祭

四国めたんは、東北地方応援キャラクター「東北ずん子」プロジェクトの関連キャラクター。四国の企業、自治体であれば無償で商用利用でき、テキスト読み上げ、歌声合成ソフトVOICEVOXにもなっています。「漆黒のめたん」を自称する中二設定作りが趣味の17歳で、誕生日は8月21日。去年の8月19日から21日にニコニコ動画にて誕生祭が行われたため、誕生日より2日早い19日にトレンド入りしました。(詳細はニコニコ大百科へ)

四国めたんの立ち絵素材はコチラ。

ハイキュー!!の日

週間少年ジャンプで2012年から2020年まで連載された人気バレーボール漫画『ハイキュー!!』のテレビアニメセカンドシーズンのPRとして制定されました。由来は語呂合わせの8(ハ)1(イ)9(キュー)。(詳細はニコニコ大百科へ)

バイクの日

内閣府(制定時は政府総務庁)交通安全対策本部により、交通事故撲滅を目的に1989年に制定されました。この日を中心に全国で二輪車の安全運転講習会など、安全に二輪車を楽しむための取り組みが行われています。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月21日

バニーの日

8月2日にもバニーの日がありましたが、二回目のバニーの日です。イラストなどを描くつもりだったのに2日に間に合わなかった人も、この日に間に合えばセーフ。23日にはバニーさんの日もありますが、2023年はバニーさんの日はトレンド入りしていません。(詳細はニコニコ大百科へ)

バニーガール姿になった初音ミクをフィーチャーしたDECO*27さんの楽曲、ラビットホールの音楽・動画素材は動画説明文から配布中!

『DECO*27 - ラビットホール feat. 初音ミク』

■8月22日

剣持刀也誕生日会

にじさんじ所属のバーチャルライバー剣持刀也さんは、2024年の8月22日で7度目の16歳を迎えます。当初はサブカルの話も真面目な話もできる「隠れ真面目キャラ」を目指していましたが、現在では勢いのあるリアクションと切れ味鋭いツッコミで、ファンとのどつき漫才のようなやり取りで人気を博しています。(詳細はニコニコ大百科へ)

剣持刀也も対象のANYCOLOR二次創作ガイドラインはコチラ

https://www.anycolor.co.jp/guidelines/

■8月24日

ウマ娘2.5周年

Cygamesの育成ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』が2023年8月24日から9月末にかけて2.5周年キャンペーンを行い、トレンド入りしました。記念ミッションや記念ショップなどが設置され、好評を博したキャンペーンですが今年は3.5周年が開かれるのでしょうか?(詳細はニコニコ大百科へ。リンクはウマ娘 プリティーダービー)

ウマ娘も対象のCygames配信ガイドラインはコチラ

https://form.cygames.co.jp/streaming_guidelines/

■8月25日

アーマード・コア6

フロム・ソフトウェアのメカアクションゲーム『アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン』が昨年の8月25日に発売されました。根強いファンを持つシリーズの10年ぶりの新作ということで発売前から多くの注目を集め、「梅田の逆脚」「渋谷の花火師」など発売前から逸話を作り出すプレイヤーも現れました。発売から一周年ということで、何か起きるかもしれません。(詳細はニコニコ大百科へ)

アーマード・コア6も対象のフロム・ソフトウェア配信ガイドラインはコチラ

https://www.fromsoftware.jp/jp/guidelines_video.html

■8月29日

焼肉の日

全国焼肉協会が制定する記念日です。由来は「や(8)きに(2)く(9)」の語呂合わせ。焼肉を食べてスタミナをつけて夏バテ対策をするのが目的ということで、焼肉協会の加盟店が出張バーベキューなどのイベントを開催しています。(詳細はニコニコ大百科へ)

菊地真生誕祭2023

菊地真生はバンダイナムコから発売されたアイドル育成趣味レーションゲーム「アイドルマスター」の登場人物です。765プロの初期メンバーの一人であり、ボーイッシュな外見と少し低めの声が特徴で、同性に人気があります。一人称は「ボク」。代表曲は「エージェント夜を往く」など。(詳細はニコニコ大百科へ)

ミリオンライブ、シンデレラガールズも対象のバンダイナムコエンターテインメントゲーム実況ポリシーはコチラ

https://www.bandainamcoent.co.jp/info/videopolicy/

■8月31日

初音ミク誕生祭

初音ミクはクリプトン・フューチャー・メディアが発売している歌声合成ソフトです。公式の誕生日は設定されていませんが、初版であるVOCALOID版の発売日が8月31日なのに合わせて毎年誕生祭が開かれ、お祝いのイラストや楽曲が公開されています。(詳細はニコニコ大百科へ)

「初音ミク」で「野菜」といえば…の素材を用意しました。(詳細はニコニ・コモンズへ)

野菜の日

青果小売業などを行う事業者で組織された全国青果物商業協同組合連合会(全青連)など9団体の関連組合が1983年(昭和58年)に制定しました。「や(8)さ(3)い(1)」の語呂合わせから。栄養たっぷりでおいしい野菜をもっと知ってもらい、たくさん食べて貰うことが目的です。長崎ちゃんぽんリンガーハットではこの日を中心に野菜たっぷりのスペシャルメニューを販売していたこともあります。(詳細はニコニコ大百科へ)

月見バーガー

例年9月から10月にかけて発売されるマクドナルドの「月見バーガー」。秋の風物詩というイメージがありますが、8月末に販売開始の時期が発表されることが多いため毎年この時期にトレンド入りしています。(詳細はニコニコ大百科へ)

ここからは2024年8月のトレンド予想です。記事公開時点ですでに過ぎている日付もありますが、執筆時点での予想がどのくらい当たっているのかも含めてお楽しみください。

■8月2日

青森ねぶた祭

例年8月2〜6日に開催されるお祭りです、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。「ねぶた」と呼ばれる大迫力の山車や、踊り子のハネトたちの「ラッセラー、ラッセラー」という掛け声で盛り上げる様子が人気です。「青森ねぶた祭」の由来は七夕祭りの灯籠流しと言われていますが、起源は明らかではありません。(詳細はニコニコ大百科へ)

コードギアス 奪還のロゼ 最終章

2024年5月10日に第1幕が公開され、第2幕、第3幕が順次公開された劇場版アニメ『コードギアス 奪還のロゼ』の最終章に当たる第4幕が2024年8月2日に公開されます。最終幕では2019年に公開された劇場版『コードギアス 復活のルルーシュ』から5年後の世界を舞台に、新たな主人公ロゼとアッシュの兄弟の戦いが描かれます。(詳細はニコニコ大百科へ)

僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト

ヒーローを目指すヒーロー育成学校の生徒たちの物語を描く堀越耕平さんによる人気漫画『僕のヒーローアカデミア』の劇場版第4弾が2024年8月2日に公開されました。今作ではヒーローVSヴィランの最終決戦直前を完全新作オリジナルストーリーで描きます。原作の物語が終幕に向かっている中、どのようなストーリーが描かれるのか注目です。(詳細はニコニコ大百科へ)

赤羽骨子のボディガード

こちらも2024年8月2日に公開された、週刊少年マガジンで連載中の丹月正光さんによる同名コミックスの実写化映画です。幼なじみを守るためボディガードになる「威吹荒邦」を『ハニーレモンソーダ』以来3年ぶりの単独主演となるSnow Manのラウールさんが、威吹が守ろうとする幼なじみ「赤羽骨子」を『余命一年の僕が、 余命半年の君と出会った話。』の出口夏希さんが演じます。監督は『ミックス。』『変な家』の石川淳一さんが務めます。

トイストーリー2

2024年8月2日に日本テレビ系列で放送されている「金曜ロードショー」にて放映されました。フルCGで描かれる人気ディズニーアニメ「トイストーリー」の続編です。カウボーイ人形の主人公ウッディとオモチャたちの世界が描かれます。前作を上回る映像美に注目です。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月3日

だれうさアーミヤ

青森ねぶた祭に大人気ソーシャルゲーム『アークナイツ』のキャラクター「だれうさアーミヤ」が前ねぶたとして登場しました。ぬいぐるみやラインスタンプとしても発売されている「だれうさアーミヤ」が、青森ねぶた祭に参上ということで話題を集めそうです。(詳細はニコニコ大百科へ)

アメイジングバルバトスルプス

同日にHG1/144としてアメイジングバルバトスルプスが販売開始となりました。アニメ『ガンダムビルドメタバース』にて三代目メイジン・カワグチが操縦し、物語を盛り上げました。

■8月4日

レパードステークス

本レースは同日の新潟競馬場メインレースとして開催された3歳ダート1800mの重賞競走(G3)です。2024年からは秋季に移設された「ジャパンダートクラシック」のトライアル競争として施行され、勝ち馬には「ジャパンダートクラシック」への優先出走権が付与されます。過去の勝ち馬にはトランセンドやホッコータルマエなど、その後のG1を優勝した馬がいます。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月6日

広島平和記念日(広島原爆忌)

1945年(昭和20年)8月6日午前8時15分、アメリカ軍のB29爆撃機エノラ・ゲイが、広島市上空約9600メートルで世界初の原子爆弾リトルボーイを投下し、上空約600メートルで爆発しました。これにより、広島市街は壊滅。放射線による急性障害が一応のおさまりをみせた1945年12月末までに約14万人が死亡したと推計されています。当時の広島市の人口が約35万人であったことを見ればこれがどれほどの被害であったかがうかがえます。この歴史的悲劇から人類は目をそむけることなく、犠牲となった多くの人々の霊を慰め、世界平和を祈る日として広島市では「平和記念日」とし、この日に原爆慰霊碑の前で「平和祈念式典」が行われています。

■8月7日

花慶(はなけい)の日

パチンコの人気機種「CR花の慶次」シリーズを製造している遊技機メーカー、株式会社ニューギンが提案し、一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された記念日です。日付は「花の慶次」の「は(8)な(7)」の語呂合わせから来ています。例年イベントが開催されており、2023年は東京ビッグサイトで、2024年は東京ドームシティ プリズムホールで開催されます。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月8日

プリンセスメーカー2

本作品は1993年にガイナックスがPC‐9801用に制作したコンピューターゲーム『プリンセスメーカー』の完全新作で、じつに30年越しとなるファン待望のタイトルです。一作目と同様にファンタジー世界にて娘を育てる育成趣味シミュレーションゲームとなっています。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月9日

ブルーピリオド

「マンガ大賞2020」を受賞した山口つばさの同名漫画を初の実写化。主人公・矢口八虎を演じるのは、映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編』や『ゴールデンカムイ』などに出演する眞栄田郷敦さん。そのほか、八虎が美術部に入るきっかけを作った同級生・鮎川龍二を高橋文哉さん、驚異的な画力を持つライバルの高橋世田介を板垣李光人さん、八虎を支える美術部の先輩を桜田ひよりさんが務めます。(詳細はニコニコ大百科へ)

映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記

人気アニメ「クレヨンしんちゃん」の映画シリーズ第31作が公開されます。本作の世界では、現代に恐竜をよみがえらせたテーマパーク「ディノズアイランド」が東京にオープン。一方そのころ、しんのすけらカスカベ防衛隊が小さな恐竜「ナナ」と出会い特別な夏休みを過ごしていましたが、ナナをめぐる争奪戦に巻き込まれていきます(詳細はニコニコ大百科へ)

ぼっち・ざ・ろっく! Re:Re:

2024年8月9日公開の劇場版アニメ。本作は、芳文社「まんがタイムきらら MAX」連載のはまじあきによる同名4コマ漫画を原作とする2022年放送の大ヒットテレビアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」を再編集した、劇場総集編2部作の後編です。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月10日

神宮外苑花火大会

2024年8月10日に開催予定の、打ち上げ総数12000発を誇る日本最大規模の花火大会です。19時30分から開始予定で、東日本大震災復興・九州災害支援チャリティーとして開催され、その売上金はすべて寄付される予定となっています。

連休初日

3連休のたびに同様のワードがトレンド入りを果たしています。8月はお盆やコミケ前の3連休がありますので、X上では3連休の予定をポストが多くみられると予想します。

■8月13日

スラムダンク(THE FIRST SLAM DUNK)

あの大ヒット映画が同日よりリバイバル上映開始です。本作は高校バスケに打ち込む選手たちの成長を描く井上雄彦による漫画『SLAM DUNK』を、原作者本人が監督となり映像化したアニメ映画です。2022年12月に放映され大ヒットを記録しました。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月16日

刀剣乱舞 廻 −々伝(どうでん) 近し侍らうものら−

大人気ゲームの完全新作アニメが放映開始です。本作は完全新作オリジナルストーリーでアニメ『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』の前日譚を描きます。(詳細はニコニコ大百科へ。リンクは映画刀剣乱舞)

KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-

同日には大人気シリーズの最新作も公開されます。本作品は2019年に劇場公開&TV放送されたアニメ『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』に新規パートを加えて再構成、新たな大会で数々のショーを繰り広げます。監督・脚本は『KING OF PRISM』シリーズを手がけてきた菱田正和が務めます。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月18日

札幌記念

本レースは18日に札幌競馬場にて開催される重賞競走(G2)です。例年G1でも活躍する競走馬が集まりやすく、秋G1のステップレースとしての出走や海外遠征前の調整などに使わており、スーパーG2とも呼ばれています。過去の勝ち馬には、ファインモーション、トーセンジョーダン、ブラストワンピース、ソダシ、ジャックドールなど。G1を優勝した名馬が数多く存在しており、とくにトーセンジョーダンは次走の天皇賞・秋にて2023年にイクイノックスが更新するまで芝・2000メートルの日本レコードを保持していました。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月20日

黒神話:悟空

同日に世界的注目作品が発売開始です。本作品は「Game Science」が開発する『西遊記』をベースとした中国神話の世界が舞台のソウルライクゲーム。unreal Engine5で表現される美麗なグラフィックやモデリングが話題を集めています。

■8月23日

バニーさんの日

21日のバニーの日(二回目)にも間に合わなかった皆さん、安心してください。まだバニーさんの日があります。23日までバニーの日と言い張ることが可能です。可能ですが、計画的に進めるのが一番です。(詳細はニコニコ大百科へ)

BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE

大人気音楽グループの沖縄公演が放映開始です。こちらは世界的な人気を誇る“BABYMETAL”が2023年に開催したワールドツアーの最終章となる沖縄公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43』を映画化。Creepy Nuts、乃木坂46といったアーティストのMVなどを手掛けるHiroya Brian Nakanoさんが監督を務めます。(詳細はニコニコ大百科へ。リンクはBABYMETAL)

恋を知らない僕たちは

同日に上映開始です。本作は『虹色デイズ』の水野美波による同名少女コミックを実写映画作品。高校生6人の本気の恋が交錯する等身大ラブストーリーを描きます。監督は『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』の酒井麻衣さんが務め、『この子は邪悪』の大西流星さん、『少女は卒業しない』の窪塚愛流さん、『交換ウソ日記』の齊藤なぎささん、『なのに、千輝くんが甘すぎる。』の莉子さん、アイドルグループHiHi Jetsの猪狩蒼弥さん、『ドラゴン桜』の志田彩良さんが出演します。

アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season 第2章

23日にはこちらの作品も上映開始です。本作は人気ソーシャルゲーム『アイドルマスターシャイニーカラーズ』のアニメ化作品の第2章です。2024年秋から放送の第2シーズンをさきがけて劇場先行上映します。(詳細はニコニコ大百科へ。リンクはアニメ版)

ラストマイル

本作はテレビドラマ『アンナチュラル』『MIU404』を手掛けた監督の塚原あゆ子さんと脚本の野木亜紀子さんが再タッグを組んだ注目作品。両シリーズと同じ世界で繰り広げられるノンストップサスペンス。『海辺の生と死』の満島ひかりさん、『さんかく窓の外側は夜』の岡田将生さん、『海を駆ける』のディーン・フジオカさんのほか『MIU404』から綾野剛さん、星野源さん、『アンナチュラル』から石原さとみさん、井浦新さん、窪田正孝さんらが再集結し、出演します。

■8月26日

パワプロの日

パワプロの日は、「パワ(8)プロ(26)をパワ(8)フル(26)」に楽しんでもらうという語呂合わせから生まれ、2016年に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。昨年は、アプリ版『実況パワフルプロ野球』にて、8月21日から「パワプロの日大感謝祭2023」が開催されました。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月29日

ガンダムブレイカー4

大人気シリーズ最新作が29日発売です。本作はガンダムのプラモデル通称「ガンプラ」を題材としたアクションゲームです。第5作品目となる今回は事前に実施されたネットワークテストでも評判がよく期待度が高まっています。どんな「俺ガンプラ」が生まれるのでしょうか。(詳細はニコニコ大百科へ)

■8月30日

Re:ゼロから始める異世界生活 劇場型悪意

30日から上映開始。また、全国劇場にてRe:ゼロ第3期の第1話“劇場型悪意”が、初回90分スペシャルとして10月のテレビ放映に先駆けて上映します。(詳細はニコニコ大百科へ)

君の色

完全オリジナルアニメ作品が上映開始されます。思春期の少女たちが向き合う自立、葛藤、恋模様を、美しい映像と音楽で描く長編アニメーション映画です。監督を『映画 聲の形』の山田尚子さん、脚本を「ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン」シリーズの吉田玲子さんが務めるという豪華タッグで制作されています。

■8月31日?

8月32日

発祥はPSソフト「ぼくの夏休み」のバグから。本来8月31日までしか存在しない本作品ですが、バグによりBGMやグラフィックがバグったまま日にちが進行します。バグったゲーム世界はまるでホラーゲームの様相です。夏休み最終日ということでトレンド入りするかもしれません。(詳細はニコニコ大百科へ)

「夏休み」らしい素材はニコニ・コモンズへ。

なつもん! 20世紀の夏休みプレイ動画ガイドラインはコチラ

https://www.spike-chunsoft.co.jp/playlicense/

「クレヨンしんちゃん『 オラと博士の夏休み 』〜おわらない七日間の旅〜」動画投稿ガイドラインはコチラ

https://game.neoscorp.jp/shinchan/terms.html