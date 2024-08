CNBLUE、9月にソウルで単独コンサートの開催が決定！ポスターを公開

CNBLUEが、9月に韓国で単独コンサートを開催する。彼らは9月21と22日の2日間、ソウル・オリンピック公園ハンドボール競技場にて、単独コンサート「2024 CNBLUE LIVE - VOYAGE into X」を開催し、ファンと会う。公開されたポスターには、海と宇宙が共存する背景に、公演のタイトル「VOYAGE into X」が記載されており、目を引く。「VOYAGE into X」は、未知の世界(X)へ旅するCNBLUEの航海を意味する。CNBLUEは今回のコンサートで、普段はあまり見たことのない姿と、無限に広がる自分たちの多彩なカラーを披露する予定だ。

彼らは、アジアツアー、日韓合同公演、フェスティバルなど、各イベントを通じて活発な活動を続けている。今年3月からは香港、バンコク、高雄、マカオ、クアラルンプール、シンガポール、ジャカルタなど、7地域でアジアツアー「CNBLUENTITY」を開催し、変わらないグローバルな人気を誇り、8月には東京・大阪公演も控えている。それだけでなく、最近は人気ロックバンドUVERworldとの日韓合同公演を開催して話題を集め、「PEAK FESTIVAL 2024」「Soundberry Festa 24」などのフェスティバルでも確かなライブの実力と華やかなバンドサウンドで“公演強者”らしい存在感をアピールした。