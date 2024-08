【AFP=時事】米映画監督のデヴィッド・リンチ(David Lynch)氏(78)は5日、肺気腫を患っていることを公表した。ただし、引退する考えはないとしている。肺気腫は息切れを伴う慢性の肺疾患。リンチ氏はX(旧ツイッター)で、肺気腫になったのは長年の喫煙習慣の「代償」だと表現。「私は喫煙を大いに楽しんできた。香りから、火を付け、吸うことまで、たばこが大好きだ。だが、この楽しみには代償が伴う。私の場合は肺気腫だ」とつづっている。

この2年以上は禁煙し、肺気腫という診断を下されている点を除けば「絶好調」だと説明。「私はとても幸せだ。引退は絶対にしない」と述べ、「皆さんのお気遣いに心から感謝している」と続けている。複数の報道によると、リンチ氏は以前に英国の映画雑誌「サイト・アンド・サウンド(Sight and Sound)」のインタビューで診断結果を明かしており、肺気腫のせいで動きが制限され、リモートで監督するしかなくなったと話していた。リンチ氏は、テレビシリーズ「ツイン・ピークス(Twin Peaks)」や、米アカデミー賞(Academy Awards)にノミネートされた映画『マルホランド・ドライブ(Mulholland Drive)』、『ブルーベルベット(Blue Velvet)』、『エレファント・マン(The Elephant Man)』などで知られる。最後にメガホンを握ったのは、2017年のテレビシリーズ「ツイン・ピークス The Return(Twin Peaks: the Return)」となっている。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事