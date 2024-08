【くら寿司×劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾】8月9日~ 開催予定※無くなり次第終了

くら寿司は、劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」とコラボした「オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」第2弾を8月9日より開始する。

くら寿司では、7月19日より劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」とのコラボキャンペーンが実施されている。今回、8月9日より新たにスタートする「プレゼントキャンペーン」第2弾の景品「うちわ」がメディア向けにお披露目された。

また、同時開催される「極上とろ」フェアで提供されるメニューや夏限定発売スイーツの先行試食会も実施されたので、本稿ではその内容を紹介していく。

□「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」×くら寿司のページ

くら寿司×「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾

開催期間:8月9日~ ※景品が無くなり次第終了

景品:うちわ(全4種)/合計で先着30万名限定

8月9日より、くら寿司にて2,500円のお会計ごとに劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」に登場するキャラクターたちがデザインされたオリジナルグッズが貰えるプレゼントキャンペーンが実施されている。プレゼントキャンペーンは計3回に渡って開催。今回は8月9日よりスタートする第2弾景品となるうちわの実物が公開された。

うちわは全4種。緑谷出久&オールマイト、爆豪勝己&轟焦凍、麗日お茶子&飯田天哉、そして劇場版のオリジナルキャラクターであるダークマイト&ジュリオ・ガンディーニ&アンナ・シェルビーノのイラストがそれぞれ使用されている。

景品の配布は先着30万名限定で、なくなり次第終了となる。確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

緑谷出久&オールマイト

爆豪勝己&轟焦凍

麗日お茶子&飯田天哉

ダークマイト&ジュリオ・ガンディーニ&アンナ・シェルビーノ

裏面は共通イラスト

極上とろフェア

開催期間:8月9日~ なくなり次第終了

くら寿司では劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回はくら寿司で人気メニューの「ふり塩熟成中とろ(一貫)」が特別価格の115円で提供される「極上とろフェア」が期間・数量限定で8月9日より開催される。

ふり塩熟成中とろ(一貫)」はマグロの中とろ部位から、特に脂乗りの良いものが厳選され、上質な脂の旨みと、ふり塩熟成によりマグロ本来の旨みがバランス良く楽しめる一品となっている。

今回のフェアではほかにも「天然本まぐろ ねぎまぐろ」や、極みの逸品シリーズより大とろを使用したお寿司を贅沢に盛り合わせた「極上大とろ盛り合わせ」など、マグロをたっぷり堪能できるメニューが用意される。

また、夏季限定の新スイーツとして、黒ゴマで目と鼻を表現した可愛らしい見た目の猫型ゼリー「ぷるぷるにゃんこゼリー」も登場。スプーンで触れることで、ぷるぷるとした動きが楽しめるユニークなスイーツとなっている。

今回登場する「極上とろフェア」のメニューや期間限定スイーツも「ビッくらポン!」やプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるというとてもお得な気分が味わえる。ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

極上とろ盛り合わせ 価格:1,480円 販売期間:8月9日~8月21日

ふり塩熟成大とろ(一貫) 価格:345円 販売中

ふり塩熟成中とろ(一貫) 価格:115円 販売期間:8月9日~9月16日

天然本まぐろ ねぎまぐろ 価格:280円 販売中

ぷるぷるにゃんこゼリー 価格:390円 販売期間:8月9日~9月5日

後ろ姿も可愛い

食べるのを躊躇してしまうくらい可愛い。スプーンを入れるとぷるぷる動くのがたまらない

パッションフルーツスカッシュ 価格:400円 販売期間:8月9日~9月5日

夏にぴったりな爽やかなトロピカルドリンク

パッションフルーツのゼリー状の果肉やプチプチした種の食感に弾力のあるナタデココが加わって飲み応えも十分

(C) 2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会

(C) 堀越耕平/集英社