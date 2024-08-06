　日本サッカー協会(JFA)は6日、中国遠征に向けたU-16日本代表の招集メンバーを発表した。

　同代表は中国・瀋陽で行われる「PEACE CUP」に参加。16日の第1戦でU-16ウズベキスタン代表、18日の第2戦でU-16中国代表、20日の第3戦でU-16ベトナム代表と対戦する。

以下、招集メンバー

■スタッフ

▽団長

城和憲

▽監督

廣山望

▽コーチ

大畑開

▽GKコーチ

山岸範宏

▽フィジカルコーチ

佐藤哲哉

▽テクニカルスタッフ

白石通史

■選手

▽GK

1 西川元基(柏U-18)

12 佐藤陸斗(山形ユース)

21 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)

▽DF

2 薄井翼(浦和ユース)

3 山中優輝(横浜FMユース)

5 篠崎健人(市立船橋高)

16 藤井翔大(横浜FMユース)

4 吉川晴翔(柏U-18)

15 橋本ジュア(日大藤沢高)

18 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)

▽MF

8 小林志紋(広島ユース)

19 佐藤桜久(柏U-18)

6 野口蓮斗(広島ユース)

14 神田泰斗(大宮U18)

20 加茂結斗(柏U-18)

7 福岡勇和(鹿島ユース)

17 萩原慶(桐光学園高)

▽FW

11 浅田大翔(横浜FMユース)

13 岩井優太(駒澤大高)

9 葛西夢吹(湘南U-18)

10 吉田湊海(鹿島ユース)