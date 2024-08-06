中国遠征に臨むU-16日本代表メンバー発表! 現地でPEACE CUPに参加
日本サッカー協会(JFA)は6日、中国遠征に向けたU-16日本代表の招集メンバーを発表した。
同代表は中国・瀋陽で行われる「PEACE CUP」に参加。16日の第1戦でU-16ウズベキスタン代表、18日の第2戦でU-16中国代表、20日の第3戦でU-16ベトナム代表と対戦する。
以下、招集メンバー
■スタッフ
▽団長
城和憲
▽監督
廣山望
▽コーチ
大畑開
▽GKコーチ
山岸範宏
▽フィジカルコーチ
佐藤哲哉
▽テクニカルスタッフ
白石通史
■選手
▽GK
1 西川元基(柏U-18)
12 佐藤陸斗(山形ユース)
21 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
▽DF
2 薄井翼(浦和ユース)
3 山中優輝(横浜FMユース)
5 篠崎健人(市立船橋高)
16 藤井翔大(横浜FMユース)
4 吉川晴翔(柏U-18)
15 橋本ジュア(日大藤沢高)
18 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
▽MF
8 小林志紋(広島ユース)
19 佐藤桜久(柏U-18)
6 野口蓮斗(広島ユース)
14 神田泰斗(大宮U18)
20 加茂結斗(柏U-18)
7 福岡勇和(鹿島ユース)
17 萩原慶(桐光学園高)
▽FW
11 浅田大翔(横浜FMユース)
13 岩井優太(駒澤大高)
9 葛西夢吹(湘南U-18)
10 吉田湊海(鹿島ユース)
同代表は中国・瀋陽で行われる「PEACE CUP」に参加。16日の第1戦でU-16ウズベキスタン代表、18日の第2戦でU-16中国代表、20日の第3戦でU-16ベトナム代表と対戦する。
以下、招集メンバー
■スタッフ
▽団長
城和憲
▽監督
廣山望
▽コーチ
大畑開
▽GKコーチ
山岸範宏
▽フィジカルコーチ
▽テクニカルスタッフ
白石通史
■選手
▽GK
1 西川元基(柏U-18)
12 佐藤陸斗(山形ユース)
21 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
▽DF
2 薄井翼(浦和ユース)
3 山中優輝(横浜FMユース)
5 篠崎健人(市立船橋高)
16 藤井翔大(横浜FMユース)
4 吉川晴翔(柏U-18)
15 橋本ジュア(日大藤沢高)
18 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
▽MF
8 小林志紋(広島ユース)
19 佐藤桜久(柏U-18)
6 野口蓮斗(広島ユース)
14 神田泰斗(大宮U18)
20 加茂結斗(柏U-18)
7 福岡勇和(鹿島ユース)
17 萩原慶(桐光学園高)
▽FW
11 浅田大翔(横浜FMユース)
13 岩井優太(駒澤大高)
9 葛西夢吹(湘南U-18)
10 吉田湊海(鹿島ユース)