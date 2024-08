くら寿司にて、人気の中トロがお得な値段で食べられる「極上とろ」フェアを開催!

「ふり塩熟成中とろ(一貫)」が特別価格の1貫115円にて販売されるほか、「ふり塩熟成大とろ(一貫)」や「天然本まぐろ ねぎまぐろ」などに加え、“極みの逸品シリーズ”から「極上大とろ盛り合わせ」が販売されます☆

くら寿司「極上とろ」フェア

期間:2024年8月9日(金)〜9月16日(月)

くら寿司にて、人気の中トロをお得な値段で食べられる「極上とろ」フェアを開催!

特別価格の1貫115円にて販売される「ふり塩熟成中とろ(一貫)」のほか、「ふり塩熟成大とろ(一貫)」「天然本まぐろ ねぎまぐろ」などに加え、“極みの逸品シリーズ”から「極上大とろ盛り合わせ」が提供されます。

さらに、“あまざけ風炭酸飲料”がリニューアルされるほか、新作のスイーツも多数登場します☆

ふり塩熟成中とろ(一貫)

価格:115円

販売期間:2024年8月9日(金)〜9月16日(月)

マグロの中とろ部位から、特に脂乗りの良いものを厳選した一貫。

上質な脂の旨みと、ふり塩熟成によるマグロ本来の旨みがバランス良く味わえます。

計算された塩分量で丁寧にふり塩加工し、余分な水分を飛ばすことで旨みを凝縮させた上、さらに熟成させることで、マグロの旨みと脂の甘みを最大限に引き出しています。

ふり塩熟成大とろ(一貫)

価格:345円

販売期間:販売中

マグロからわずか5%ほどしか取れない最高級部位を使用した「ふり塩熟成大とろ」

食べた瞬間に口の中でとろけるような極上の味わいを堪能できます。

計算された塩分量で丁寧にふり塩加工し、余分な水分を飛ばすことで旨みを凝縮させた上、さらに熟成させることで、マグロの旨みと脂の甘みを最大限に引き出しています。

天然本まぐろ ねぎまぐろ

価格:280円

販売期間:販売中

日本有数の水揚げ量を誇る塩釜産の本マグロを使用した軍艦。

赤身を粗くたたき加工することで、なめらかな舌触りの中に本マグロの旨みをしっかりと感じられる一品です。

【鹿児島県産】かんぱち

価格:280円

販売期間:2024年8月9日(金)〜無くなり次第終了

くら寿司で使われるカンパチは、鮮度にこだわり、毎日店舗で使用する分だけを水揚げし、活〆して加工した後すぐに出荷されています。

さらに、売れ行きに合わせ店内で皮を引き、手切りをして提供されるため、鮮度抜群の身が引き締まったコリコリとした食感を楽しめます。

ローストビーフ タリアータ風(一貫)

価格:230円

販売期間:2024年8月9日(金)〜無くなり次第終了

厚切りで食べ応え抜群のローストビーフを使用した、イタリア料理の「タリアータ」をお寿司で表現した一貫。

くら寿司オリジナルのバルサミコソースとパルメザンチーズがトッピングされています。

ソースは一般的なバルサミコドレッシングに比べて甘く仕上げることで、シャリに合うよう調整されており、まろやかなチーズとの相性も抜群です。

生たこ 梅おろし

価格:180円

販売期間:2024年8月9日(金)〜無くなり次第終了

大根おろしに南高梅を混ぜた梅おろしをトッピングすることで、梅の爽やかな風味が口の中に広がる一貫。

身が傷つかない蛸壺漁で獲れたタコのみを使用しているため、鮮度・品質・身の締まりが良く、適度な柔らかさと歯ごたえ、生ならではのねっとりとした食感を楽しめます。

サーモンポキ

価格:165円

販売期間:2024年8月9日(金)〜無くなり次第終了

ハワイの伝統的な料理「ポキ」がお寿司になって登場。

サーモン、アボカド、オニオンスライスに、赤ユッケダレとチョレギソースを合わせたくら寿司特製のピリ辛なポキダレが食欲をそそる、夏にぴったりなメニューです。

昆布水つけ麺

価格:490円

販売期間:2024年8月9日(金)〜10月3日(木)

テイクアウト:不可

北海道産昆布の風味が溶け出したとろみのある昆布水に麺を絡ませた、そのままでも風味豊かな昆布の旨みを感じられるつけ麺。

さらに、カツオの旨みたっぷりの出汁に柚子の香りを効かせた醤油ベースのつゆにつけることで、魚介の旨みとコクに加え、柚子の爽やかな香りが広がる上品な味わいになり、味の変化も楽しめます。

極みの逸品シリーズ:極上大とろ盛り合わせ

価格:1,480円

販売期間:2024年8月9日(金)〜8月21日(水)

内容:大とろ二貫・炙り大とろジュレポン酢・炙り大とろ厳選塩・大とろ鉄火

テイクアウト:不可

くら寿司がこだわって厳選した人気の高級食材などを使用し、美味しさはもちろん、見た目の華やかさにもこだわり、“映えるお寿司”としてワンランク上のお寿司を、くら寿司ならではのリーズナブルな価格で提供する「極みの逸品」シリーズ。

そんな「極みの逸品」シリーズから、大トロを使用したお寿司を贅沢に盛り合わせた「極上大とろ盛り合わせ」が登場します。

“炙り大とろジュレポン酢”は、脂が乗った大トロを炙ることで余分な脂を落とし、爽やかな風味のジュレポン酢と合わせることで、さっぱりとした後味が特徴。

“炙り大とろ厳選塩”は、大トロに塩をまぶして、表面を軽く炙って提供されます。

一般的な塩と比べてまろやかな口当たりのものを厳選して使用することで、大トロの旨みと脂の甘みをより引き立たせています。

このほか、ふり塩熟成加工を施した大トロのにぎりや細巻きも楽しめる、満足度の高い一皿です。

ぷるぷるにゃんこゼリー

価格:390円

販売期間:2024年8月9日(金)〜9月5日(木)

テイクアウト:不可

黒ゴマで猫の目と鼻を表現した、かわいい見た目のゼリー。

お皿を軽く揺らしたり、スプーンで触れることで、ぷるぷるとした動きが楽しめます。

ゼリーはさっぱりとしたヨーグルト風味で、濃厚なマンゴーソースとの相性が抜群です。

シューマウンテン

価格:280円

販売期間:2024年8月9日(金)〜9月5日(木)

テイクアウト:不可

フランスで古くから愛されているスイーツで、「小さな贈り物」、「小さな喜び」などの意味を持つといわれる祝い菓子“プロフィットロール”をイメージしたスイーツ。

カスタードが入ったプチシューに、チョコレートシロップとホイップをトッピングした、ボリューム溢れる見た目もポイントです。

プロフィットロールの楽しみ方としてあるように、シューを一つずつシェアするのはもちろん、見た目に反して軽い食感のスイーツなので、1人でも楽しめます。

黒ごま団子

価格:165円

販売期間:2024年8月9日(金)〜10月3日(木)

丹念に練った香り高い黒ごまを混ぜこんだ上品な甘さの餡を、もち米の皮で包んだ黒ごま団子。

表面にも黒ごまと白ごまをまぶし、揚げたてで提供することで、外側はかりっと、中はもちっとした食感を、口の中に広がるごまの香りとともに楽しめます。

パッションフルーツスカッシュ

価格:400円

販売期間:2024年8月9日(金)〜9月5日(木)

パッションフルーツの甘みと酸味が絶妙に調和した、一口飲むと優しい甘さと爽やかな酸味が広がるドリンク。

パッションフルーツのゼリー状の果肉やプチプチした種の食感に、弾力のあるナタデココが加わり、飲みごたえも抜群です。

暑い夏の日にぴったりなトロピカルドリンクです。

あまざけ風サイダー

価格:各220円

販売期間:2024年8月9日(金)〜

好評の「シャリコーラ」が「あまざけ風サイダー」としてリニューアルした、無添の炭酸飲料“ピュアサイダー”シリーズが登場!

「飲む点滴」といわれる米麹から作った甘酒を、お米の優しい甘みが感じられるシンプルなサイダーとして飲みやすくしたドリンクです。

米麹原料の甘酒には、全9種の必須アミノ酸(イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジン)が含まれており、夏バテや疲労回復、美容効果が期待できるといわれています。

このほか、きりっとした飲み口のジンジャー、

鮮やかな紫色が映えるぶどう、

爽やかなめろんフレーバーも“ピュアサイダー”シリーズとしてラインナップ。

すべて安心の無添加素材を使用し、美味しさにこだわった夏にぴったりな爽やかな炭酸飲料です。

中トロやかんぱち、まぐろなどがお得な値段で堪能できるフェア。

くら寿司の「極上とろ」フェアは、2024年8月9日(金)より開催です☆

※店舗により価格は異なります

