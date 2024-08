TVアニメ「怪獣８号」2025年に第2期放送決定！ 第1期総集編／同時上映「保科の休日」劇場公開も発表！

「怪獣8号」について、2025年に第2期が放送されることが決定した。さらに、第1期総集編/同時上映「保科の休日」の劇場公開も発表された。

集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて2020年7月より連載中の、松本直也さんによる大人気コミック「怪獣8号」は、数々のマンガ賞に輝き、既刊13巻にして国内累計発行部数は1,500万部超(デジタル版含む)。その人気は国内にとどまらず、北米をはじめ海外でもその人気を轟かせている。

【2025年 第2期放送決定!さらに、第1期総集編/同時上映「保科の休日」の劇場公開が決定!】

今回、日本防衛隊の記録映像風に第1期の怪獣との戦いを振り返る最新映像「アニメ「怪獣8号」第1期[機密:怪獣記録映像]/最新情報公開PV」が公開。その中で「第2期2025年放送決定」および「第1期総集編/同時上映「保科の休日」2025年劇場公開決定」の情報が公開された。





続編製作決定映像でも記憶に新しい、鮮やかなピンク色が加えられた発表画面からは、第2期での内山昂輝演じる第1部隊隊長・鳴海弦の活躍が期待される。

また、同じく2025年に第1期総集編/同時上映「保科の休日」が劇場公開されることが決定。放送中も大きな話題となった第1期の大迫力の映像と圧巻の音楽を、劇場環境で楽しむことができる。さらに、同時上映「保科の休日」では、いったいどんな物語が描かれるのか、お楽しみに。



アニメ「怪獣8号」第1期[機密:怪獣記録映像]/最新情報公開PV

【原作「怪獣8号展」追加情報公開!】

アニメ第2期に劇場上映と勢いが止まらない「怪獣8号」。原作の盛り上がりも見逃せない。



原作初の展覧会「怪獣8号展」をより一層楽しむためのスペシャルイベントや飲食コラボ、グッズの続報など展覧会周辺の新着情報も続々公開されている。

さらに、東京会場を皮切りに、展覧会、アニメ「怪獣8号」スペシャルイベント開催決定!

スペシャルイベント開催決定!

アニメ「怪獣8号」初となる作品単独スペシャルイベントの開催が決定。2025年6月1日(日)に神奈川県の関内ホールにて開催。日比野カフカ/怪獣8号役の福西勝也さん、亜白ミナ役の瀬戸麻沙美さん、市川レノ役の加藤渉さん、四ノ宮キコル役のファイルーズあいさん、保科宗四郎役の河西健吾さんの登壇が発表された。

Blu-ray Vol.4初回生産限定版の特典としてチケット優先販売申込券が封入予定。こちらも続報を楽しみに待とう。

【日程】2025年6月1日(日)【会場】関内ホール(神奈川県横浜市中区住吉町4-42-1)【出演】福西勝也(日比野カフカ/怪獣8号役)、瀬戸麻沙美(亜白ミナ役)、加藤 渉(市川レノ役)、ファイルーズあい(四ノ宮キコル役)、河西健吾(保科宗四郎役)※予定Blu-ray Vol.4初回生産限定版の特典としてチケット優先販売申込券の封入決定!イベントの詳細は続報をお待ちください。

展覧会スペシャルイベント

本展覧会をより一層楽しむためのスペシャルイベント(会期中毎週火曜日と木曜日にそれぞれ開催)の最新情報を公開!◆毎週火曜日 「怪獣9号展」怪獣9号が展覧会をジャック!? 毎週火曜日ご来場の方に怪獣9号のお面をプレゼント!本イベントに合わせて火曜日のみ登場する限定フォトスポットのイメージを初公開!

※画像はイメージ。お面のデザイン、フォトスポットの内容は変更になる場合あり。





◆毎週木曜日 「怪獣捜索任務in水道橋」

毎週木曜日、展覧会場内に人型怪獣が出現‼ 防衛隊候補生である来場者が捜索任務を遂行すると、正隊員昇格記念品として松本直也さん描きおろしの特製ポストカードが手に入る。



※画像はイメージ。

※記念品のデザインは変更になる場合あり。

※本イベントは参加人数に限りがあります。

※お面、記念品はご購入されたチケットの枚数分をお渡し。

「怪獣8号展」全国巡回決定

原作初の展覧会「怪獣8号展」東京会場[2024年9月13日(金)〜11月10日(日)/東京ドームシティ Gallery AaMo(ギャラリー アーモ)]の会期終了後、2024年12月〜2025年2月に大阪での開催が決定した。その後、名古屋、福岡にも巡回。詳細は決定次第、公式サイト等で発表される。

【「怪獣8号展」スペシャルメニュー in 東京ドームシティ】

本展覧会の開催を記念し、[「怪獣8号展」スペシャルメニュー in 東京ドームシティ]の実施が決定。展覧会場のある東京ドームシティ構内の6店舗で、期間限定で販売します。期間中該当のメニューを注文すると「怪獣8号展」オリジナルコースター(全6種/ランダム配付)をプレゼント。スペシャルメニューの詳細は決定次第、公式サイト等で発表される。



<期間>

2024年9月13日(金)〜11月10日(日)



<実施店舗>

・マザー牧場 CAFE&SOFTCREAM (カフェ&ソフトクリーム)

・SCHMATZS(ビアスタンド)

・山本のハンバーグMeatBall and Wine (ハンバーグ専門店)

・DUMBO Doughnuts and Coffee (ドーナツ&コーヒー)

・JFAサッカー文化創造拠点blue-ing! CAFE&BAR(CAFE&BAR)

・ブール アンジュ(ベーカリー)



<問い合わせ先>

東京ドームシティ わくわくダイヤル(03-5800-9999/全日10:00〜17:00)



【チケット販売詳細】

本展覧会は開幕初日の9月13日(金)のみ日時指定予約制で実施し、9月14日(土)以降は日時指定なしでご入場いただけます。

券種/料金(税込) 一般 中学・高校生 小学生

入場チケット 1,800円 1,500円 1,000円

特典グッズ付き入場チケット

(イープラス独占) 一律 2,900円

・本展覧会は小学生以上のお客様からチケットが必要です。

・未就学児はチケットをお持ちの18歳以上の保護者1名につき1名まで無料でご入場いただけます。

・障がい者手帳をお持ちの方はチケット1枚につき、介助者1名まで入場無料となります。介助者がいる場合は、ご入場時に障がい者手帳の提示が必要です。

・本展覧会の入場チケットは、イープラス(イープラスHP、イープラスアプリ、ファミリーマートのマルチコピー機)にてご購入いただけます。また、会場にて当日入場チケットの販売を行います。ただし、特典グッズ付き入場チケットは会場での当日販売はございません。

※イープラスHP、イープラスアプリでのご購⼊の場合は、会員登録(無料)が必要。

【特典グッズ付きチケット】

◇「台紙付き特製キャラクタークリアしおりセット」

「怪獣8号展」オリジナルの日本防衛隊隊員と怪獣8号それぞれが描かれたクリアしおりセット(台紙付)です。台紙には本展の描きおろしキービジュアルに描かれている隊員たちをデザインしています。



【クリアしおりキャラクターリスト】

怪獣8号、日比野カフカ、市川レノ、四ノ宮キコル、保科宗四郎、鳴海弦、

古橋伊春、亜白ミナ

※特典グッズは本チケット限定の特典です。公式ショップでの販売はありません。

※画像は開発サンプルです。特典グッズのデザイン、内容は変更になる場合あり。



【チケット販売スケジュール】

◇一般発売(好評販売中)

対象日程:9月14日(土)〜11月10日(日)

販売チケット種別:入場チケット/特典グッズ付き入場チケット

販売期間:7月13日(土)11:00〜11月10日(日)18:30まで

※チケットは、イープラス(イープラスHP、イープラスアプリ、ファミリーマートのマルチコピー機)にてご購入いただけます。また、会場にて当日入場チケットの販売を行います。ただし、特典グッズ付き入場チケットは会場での当日販売はございません。

【販売場所】

◇イープラス

購入方法:イープラスHP内特設ページ https://eplus.jp/kaiju-no8-ex/

お問合せ:https://support-qa.eplus.jp/

◇会場

9月13日(金)の売り切れていない回の日時指定入場チケットおよび9月14日(土)以降の入場チケットは、当日会場でもご購入いただけます。



【開催概要】

展覧会名 : 「怪獣8号展」

会期 : 2024年9月13日(金)〜11月10日(日) ※会期中無休

会場 : 東京ドームシティ Gallery AaMo (ギャラリー アーモ)(東京都文京区後楽1-3-61)

開催時間 : 平日12:00〜20:00

初日9月13日(金)および土日祝10:00〜20:00(最終入館は閉館30分前)

お問い合わせ : 東京ドームシティ わくわくダイヤル(03-5800-9999/全日10:00〜17:00)

主催 : 怪獣8号展東京実行委員会

企画協力 : 少年ジャンプ+編集部

企画制作 : 怪獣8号展プロジェクト委員会

協賛 : 大日本印刷、イープラス

展覧会公式サイト : https://kaiju-no8-ex.jp

展覧会公式X : @kaijuno8ex

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合あり。

【作品情報】

■アニメ「怪獣8号」

<イントロダクション>

日常的に怪獣が人々をおびやかす世界。

怪獣を討伐する「日本防衛隊」への入隊を志していた日比野カフカは、いつしかその夢を諦め、怪獣専門清掃業で働いていた。

「二人で怪獣を全滅させよう」

かつてそう誓い合った幼馴染の第3部隊隊長・亜白ミナの活躍と、防衛隊を目指す後輩・市川レノとの出会いをきっかけに再び夢を追い始めるカフカ。

しかしその矢先、謎の小型怪獣によって強大な力をもつ“怪獣に変身”してしまう!

「怪獣8号」と名付けられ日本中から追われる存在になったカフカは、それでも防衛隊員への夢を諦めず、怪獣災害に立ち向かうのだった――。





<スタッフ>

原作:松本直也(集英社「少年ジャンプ+」連載)

監督:宮 繁之 神谷友美

シリーズ構成・脚本:大河内一楼

キャラクターデザイン・総作画監督:西尾鉄也

怪獣デザイン:前田真宏

美術監督: 木村真二

色彩設計:広瀬いづみ

3D監督:松本 勝

撮影監督:荒井栄児

編集:肥田 文

音響監督:郷文裕貴

音楽:坂東祐大

怪獣デザイン&ワークス:スタジオカラー

アニメーション制作:Production I.G





オープニングテーマ:YUNGBLUD「Abyss」

エンディングテーマ:OneRepublic「Nobody」





<キャスト>

日比野カフカ/怪獣8号:福西勝也

亜白ミナ :瀬戸麻沙美

市川レノ :加藤 渉

四ノ宮キコル :ファイルーズあい

保科宗四郎 :河西健吾

古橋伊春 :新 祐樹

出雲ハルイチ :河本啓佑

神楽木葵 :武内駿輔

小此木このみ :千本木彩花

四ノ宮功 :玄田哲章

鳴海弦 :内山昂輝

怪獣10号 :三宅健太

怪獣9号 :吉野裕行





<放送/配信>

■放送:

テレ東系列 4月 13 日(土)より 毎週土曜 23:00〜





■配信:

各種動画配信サービスにて第1期好評配信中!

<公式サイト/公式SNS>

■公式サイト:https://kaiju-no8.net

■作品公式Twitter:https://twitter.com/KaijuNo8_O

■アニメ公式英語Twitter:https://twitter.com/KaijuNo8_O_EN

■作品公式TikTok:https://www.tiktok.com/@kaijuno8_o?lang=ja-JP

■作品公式Instagram:https://www.instagram.com/kaijuno8_pr/



■アニメ化発表特報:https://youtu.be/-MaTda-Ws3Y

■ティザーPV第1弾:https://youtu.be/5-1wTVWKQe8

■ティザーPV第2弾:https://youtu.be/c3ljNZsBOxE

■メインPV第1弾:https://youtu.be/xgvWhe8cmEc

■メインPV第2弾:http://youtu.be/7n_mFVPeApw



(C)防衛隊第3部隊 (C)松本直也/集英社