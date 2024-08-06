レノボ、Snapdragon X Elite搭載のCopilot+ PC「ThinkPad T14s Gen 6」を発売
レノボ・ジャパンは8月6日、ビジネス向けのAI PC「ThinkPad T14s Gen 6」を販売開始した。価格は380,600円から。5月21日に発表していた製品で、当初は発売時期および価格が未定となっていた。
ThinkPad T14s Gen 6
Snapdragon X Elite X1E-78-100プロセッサを搭載した14型ノートPCで、AI機能をローカルで快適に使える「Copilot+ PC」に対応する。本体は4辺狭額縁のコンパクトな薄型筐体。セキュリティ面では、Secured-Core PCやMicrosoft Plutonに対応する。
ディスプレイは14型で2,880×1,800ドット解像度または1,920×1,200ドット（WUXGA）解像度、WUXGA解像度でタッチ対応という3種類を選択できる。キーボードにはCopilotキーに加え、キーに触れて位置などがわかるよう、ボリュームキーやエンターキーなどに突起（ポジションバー）を追加。バックライトも装備した。主な仕様は下記の通り。
OS：Windows 11 Pro 64bit
CPU：Snapdragon X Elite
グラフィックス：Qualcomm Adreno GPU
NPU：Qualcomm Hexagon NPU
メモリ：最大64GB
ストレージ：最大1TB
光学ドライブ：―
ディスプレイ：14型（2,880×1,800ドットまたは1,920×1,200ドット）
通信：Bluetooth 5.4、Wi-Fi 7、ワイヤレスWAN（5G Sub6）
インタフェース：USB4（Thunderbol 4 対応）×2、USB 3.2 Gen 1（Powered USB）×1、USB 3.2 Gen 1×1、HDMI、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャックなど
生体認証：Windows Hello顔認証、指紋認証
サイズ：W313.6×D219.4×H16.9mm
重さ：約1.24kg〜
バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：動画再生時 約19.3時間・アイドル時 約37.4時間
カラー：ブラック
ThinkPad T14s Gen 6
Snapdragon X Elite X1E-78-100プロセッサを搭載した14型ノートPCで、AI機能をローカルで快適に使える「Copilot+ PC」に対応する。本体は4辺狭額縁のコンパクトな薄型筐体。セキュリティ面では、Secured-Core PCやMicrosoft Plutonに対応する。
OS：Windows 11 Pro 64bit
CPU：Snapdragon X Elite
グラフィックス：Qualcomm Adreno GPU
NPU：Qualcomm Hexagon NPU
メモリ：最大64GB
ストレージ：最大1TB
光学ドライブ：―
ディスプレイ：14型（2,880×1,800ドットまたは1,920×1,200ドット）
通信：Bluetooth 5.4、Wi-Fi 7、ワイヤレスWAN（5G Sub6）
インタフェース：USB4（Thunderbol 4 対応）×2、USB 3.2 Gen 1（Powered USB）×1、USB 3.2 Gen 1×1、HDMI、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャックなど
生体認証：Windows Hello顔認証、指紋認証
サイズ：W313.6×D219.4×H16.9mm
重さ：約1.24kg〜
バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：動画再生時 約19.3時間・アイドル時 約37.4時間
カラー：ブラック