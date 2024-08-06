¡Ö¿¢ÅÄÉÔ¶·¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¡©¡¡·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÆü¶ä¤Î¼ºÇÔ¡Ä¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î¡Ö¶ÄÅ·È¯¸À¡×¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï
¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿¿¢ÅÄÏÂÃËÆü¶äÁíºÛ¤Îµ¼Ô²ñ¸«
£¸·î£µÆü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï4451±ß28Á¬²¼Íî¡£1987Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥Ç¡¼¤ÎÍâÆü¤ËµÏ¿¤·¤¿²¼¤²Éý¤ò¾å²ó¤ë²áµîºÇÂç¤ÎË½Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££··î11Æü¤Î¹âÃÍ¤«¤é¤Ï£±Ëü±ß°Ê¾å²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê³ô°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²¼¤²¤Î¼ç°ø¤ÏÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤À¤¬¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¢ÅÄÏÂÃËÆü¶äÁíºÛ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£ÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Î¡Ö¶ÄÅ·È¯¸À¡×¤È¤Ï
£··îËö¤Ë³«¤«¤ì¤¿¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢Æü¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò£°¡Á0.1¡ó¤«¤é0.25¡ó¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¼«ÂÎ¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÁÛÄê³°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï²ñ¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÆü¶ä¤Î¡Ë·ÐºÑ¡¦Êª²Á¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°ú¤Â³¤À¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤¬àÌäÂêÈ¯¸Àá¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Æü¶ä¤Î·ÐºÑ¡¦Êª²Á¸«ÄÌ¤·¤òÆÉ¤à¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£µ¼Ô²ñ¸«¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æü¶ä¤Ï¡Ø·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤ÎÅ¸Ë¾¡Ê¡Ç24Ç¯£··î¡Ë¡Ù¤ò¸øÉ½¡£¤½¤³¤Ë¡¢¡Ö2024¡Á2026Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¯ºö°Ñ°÷¤ÎÂçÀª¸«ÄÌ¤·¡×¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¶ä¤ÎÀ¯ºö°Ñ°÷¤Î¼Â¼ÁGDP¤È¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÎÍ½Â¬ÃÍ¡ÊÂÐÁ°Ç¯ÅÙÈæ¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼Â¼ÁGDP¤ÎÍ½Â¬¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï¡¢ ¡Ç24Ç¯ÅÙ¡Ü0.6¡ó¡¢¡Ç25Ç¯ÅÙ¡Ü1.0¡ó¡¢¡Ç26Ç¯ÅÙ¡Ü1.0¡ó¡£¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡Ç24Ç¯ÅÙ¡Ü2.5¡ó¡¢¡Ç25Ç¯ÅÙ¡Ü2.1¡ó¡¢¡Ç26Ç¯ÅÙ¡Ü1.9¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ½Â¬ÃÍ¤Ï¡¢ÆÃÃÊ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼çÍ×¤Ê¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î·ÐºÑÍ½Â¬¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢¤Û¤Ü»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤Î¿ô»ú¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¸Î¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¿¢ÅÄÁíºÛ¤Îà¥¿¥«ÇÉáÅ¾¸þ¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤Ï¡ÖÍèÇ¯Ëö¤Ë£±¡ó¤Ø¡×
Àè¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÍ½Â¬¤É¤ª¤ê¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¿ä°Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢Íø¾å¤²¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Íø¾å¤²¤ÎÈ¯Æ°¾ò·ï¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¶ËÃ¼¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢²áµî30Ç¯´Ö¡¢Ä¶¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯ºö¶âÍø0.5¡ó¤È¤¤¤¦¿å½à¤òàÊÉá¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÍ»À¯ºöÅö¶É¤¬¾Íè¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¿Ë¤ò»öÁ°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ø¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¦¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¦¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ò¥Ö¥Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤äºÄ·ô»Ô¾ì¤Î¶âÍø¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢ÂçÉý¤Ê½¤Àµ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½¾õ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë0.25¡ó¤ÎÍø¾å¤²¤ò£²¡Á£³²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢£²²ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¯ºö¶âÍø¤Ï0.75¡ó¤Ë¡¢£³²ó¤Ê¤é£±¡ó¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶âÍ»À¯ºöÅö¶É¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¿Í¤òà¥Ï¥ÈÇÉá¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¿Í¤òà¥¿¥«ÇÉá¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¥ÈÇÉ¤À¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ê¥¿¥«ÇÉ¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤ÇÃ£À®²ÄÇ½¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä
Æü¶ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Îóòó÷¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¶ä¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀ¯ºö¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¤Î°ÂÄê¤òÀ¯ºöÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤ÎÁ°Ç¯Èæ¾å¾ºÎ¨£²¡ó¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¡£²þ¤á¤ÆÆü¶ä¤ÎÊª²Á¸«ÄÌ¤·¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¥¤¥ó¥Õ¥ì¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸½¾õ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ò°Ý»ý¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¶âÍ»À¯ºö¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤ÞÍø¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆü¶ä¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤ò°ú¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤«¤é°ïÃ¦¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤«¤éÀ°¹çÀ¤Î¤¢¤ëÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Çµ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·Êµ¤¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥É¥ê¥¹¥¯¡×¤ò·Ú»ë¤¹¤ëÆü¶ä
Íø¾å¤²¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ýÂ³Åª¡¦°ÂÄêÅª¤Ê£²¡ó¤ÎÊª²ÁÌÜÉ¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¤·Áá¤á¤ËÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤ÄÂç¤¤ÊÍýÍ³¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Ê¤¼Áá¤á¤ËÄ´À°¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤Êº¬µò¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÍø¾å¤²¤òµÞ¤°¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Â¼Á¶âÍø¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂçÉý¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤Î¤Ç´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»´Ä¶¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¡¢·Êµ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾ÌÜ¶âÍø¤«¤é´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¼Â¼Á¶âÍø¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡¢ÂçÉý¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢·Êµ¤¤Î¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥É¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú»ë¤·²á¤®¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤ò¾·¤¤¤¿±ß°Â¤Ø¤Î·üÇ°¤Ë²¿ÅÙ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢º£²ó¤ÎÍø¾å¤²¤Î¶¯¤¤Æ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£ËÜÍè¡¢°ÙÂØÀ¯ºö¤ÏÆü¶ä¤Î´É³í³°¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±ß°Â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶âÍ»À¯ºö¤ËÃ´¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢±ß°Â¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£À¯¼£²È¤«¤é¤Î°µÎÏ¤äÀ¤ÏÀ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Á¼ÃÖ¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¿¢ÅÄÉÔ¶·¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¡Ä¡Ä
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¡Ç00Ç¯£¸·î¤ÎÆü¶ä¤Î¥¼¥í¶âÍøÀ¯ºö²ò½ü¤òÈÝ¤¬±þ¤Ç¤âÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£Æü¶ä¤Ï¡¢¡Ç99Ç¯£²·î¤Ë¥¼¥í¶âÍøÀ¯ºö¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¡Ç00Ç¯£¸·î¤Ë²ò½ü¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¹¤Ç¤ËIT¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×¹ñ¤Î³ô²Á¤ÏË½Íî²áÄø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¾Ç¯¸å¤Î¡Ç01Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¡¢Æü¶ä¤ÏºÆ¤ÓÍø²¼¤²¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤â°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó·üÇ°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖAI¥Ð¥Ö¥ë¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖEV¥Ð¥Ö¥ë¡×¤¬Êø²õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ç00Ç¯£¸·î¤Î¥¼¥í¶âÍø²ò½ü¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¿¼¹ï¤Ê±ß¹âÉÔ¶·¤ò¾·¤¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿20Ç¯¡×¤¬Â³¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££··î¤ÎÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤Ï¡¢¤½¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¤¤«¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢¡Ç00Ç¯£¸·î¤Î¥¼¥í¶âÍø²ò½ü¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿£²¿Í¤ÎÆü¶ä¿³µÄ°Ñ°÷¤Î¤¦¤Á¤Î£±¿Í¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ì¤ËµÕÌá¤ê¤¹¤ë¡Ö¿¢ÅÄÉÔ¶·¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²áµî¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤·¡¢Æü¶ä¤Ï¿×Â®¤Êµ°Æ»½¤Àµ¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¾¾²¬¸¼£
¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢1996Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤ä·ÐºÑ»ï¤òÃæ¿´¤Ë¶âÍ»¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥í¥Ü¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åê»ñ£±Ç¯ÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ØËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡ª ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÇÀäÂÐÆÀ¤¹¤ëËÜ ¡Ù¡£