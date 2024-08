プレスバターサンド“奥深い”コーヒー×バターキャラメルの人気フレーバーが期間限定で復刻

バターサンド専門店「プレスバターサンド(PRESS BUTTER SAND)」の「バターサンド〈珈琲〉」が復刻。2024年9月1日(日)より期間限定で全国店舗にて発売する。

香り高いコーヒー風味×キャラメルフレーバーが再登場

「バターサンド〈珈琲〉」は、2023年に期間限定で展開され、好きなフレーバーランキングで1位を獲得するなど好評を博したフレーバー。再販売を望む声を受けて、今回再登場を果たす。

珈琲の奥深さを凝縮した「バターサンド〈珈琲〉」は、ほろ苦さや香ばしさなどが感じられるコーヒーの風味が特徴。コーヒークッキーで、たっぷりのコーヒーバタークリームと優しい甘さのバターキャラメルの2層をサンドした。

コーヒーバタークリームは、バタークリームとの相性を考え、香りと風味を引き立たせた中煎りのコーヒー豆をブレンド。コーヒーのほろ苦さや、バターキャラメルの甘さのコンビネーションを楽しむことができる。



【詳細】

「バターサンド〈珈琲〉」5個入 1,404円

発売日:2024年9月1日(日)

先行販売:2024年8月20日(火)〜11月30日(土)

販売店舗:プレスバターサンド 国内常設店舗、品川駅構内リミテッドストア(10月30日(水)まで)、公式オンラインショップ「BAKE THE ONLINE」、アマゾン、BAKE THE ONLINE 楽天市場店

※公式オンラインショップ「BAKE THE ONLINE」では8月20日(火)より先行受注販売を実施。

※店舗により販売状況は変動する。

※一部取扱のない店舗あり。

